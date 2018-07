Ogłoszony w połowie czerwca przetarg dotyczył dostaw czterech autobusów (ilość gwarantowana) z opcją na 14 kolejnych. Termin składania ofert upłynął 24 lipca. W poniedziałek 2. RBLog poinformowała o nieważnieniu postępowania, ponieważ "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu".

Wojsko chciało, by w każdym pojeździe było co najmniej 41 miejsc siedzących, bagażnik miał nie mniej niż 3 m sześc. pojemności, a wnętrze od podłogi do sufitu mierzyło minimum 1,95 m. Spośród kryteriów przetargowych największe znaczenie miała cena; pod uwagę miano wziąć także wyposażenie dodatkowe, okres dodatkowej gwarancji, moc silnika, emisję CO2 i zanieczyszczeń. Dostawy miały być zrealizowane do końca listopada.

W rozpisanym w ubiegłym roku przetargu na 28 autobusów dla armii wygrała spółka Autosan z ofertą wartości 18 mln zł. We wcześniejszym postępowaniu ofertę tej firmy odrzucono z powodu spóźnienia.