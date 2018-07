Senat bez poprawek do noweli Prawa zamówień publicznych

Odroczenie do 1 stycznia 2020 roku obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych składanych przez małe i średnie firmy - zakłada nowela Prawa zamówień publicznych, do której w piątek Senat nie zaproponował poprawek. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.