W piątek w Senacie został złożony projekt postanowienia prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 roku dotyczącego zmian w konstytucji.

„We wtorek o godz. 16.00 będzie debata najprawdopodobniej długa, bo zawsze debaty wokół wniosku prezydenta są długie. I podejrzewam, że ta debata też będzie długa. Czy burzliwa, to pewno nie, ale chciałbym, żeby była to merytoryczna dyskusja” – mówił na spotkaniu z mieszkańcami w Gdyni Karczewski.

Karczewski powiedział później dziennikarzom, że przed wtorkowym posiedzeniem Senatu dojdzie do spotkania senatorów PiS ze ścisłym kierownictwem partii. „Będziemy podejmowali decyzję, co do naszego stanowiska ostatecznego, bo ten wniosek bardzo szanujemy" - zaznaczył marszałek.

"Wiemy, że dyskusja na temat konstytucji i zmian w konstytucji jest niezwykle potrzebna, oczekiwana również społecznie. Bardzo cieszymy się, że pan prezydent taką debatę rozpoczął. Będziemy uczestniczyć w tej debacie" - podkreślił.

"Chcemy, żeby ta debata była najbardziej obywatelska, żeby jak najwięcej obywateli wzięło w niej udział. Mamy – ja zresztą sam osobiście – mówiłem od samego początku i też to podkreślaliśmy, że termin 11 listopada nie jest najlepszym terminem. Chcielibyśmy w tym dniu bardzo świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale będziemy jeszcze rozmawiać w gronie politycznym i ostateczną decyzję podejmiemy we wtorek po debacie wieczorem lub w środę rano” – poinformował Karczewski.

Jak podkreślił, nie chce oceniać teraz „prawdopodobieństwa przyjęcia bądź odrzucenia wniosku prezydenta”. „Mogę jedynie zapewnić, że będziemy prowadzili i debatę na sali plenarnej, ale również bardzo intensywne rozmowy polityczne” - dodał marszałek.

W prezydenckim projekcie postanowienia ws. referendum znalazło się 10 pytań, m.in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Wśród pytań referendalnych są m.in. te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.