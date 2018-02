W środę na konferencji prasowej zaprezentowano raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR "Zatrudnienie cudzoziemców - sytuacja prawna a potrzeby branży budowlanej".

Jego twórcy zwracają uwagę na to, że w najbliższych latach w Polsce będą realizowane duże programy infrastrukturalne, m.in. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz Krajowy Program Kolejowy, w ramach którego do 2023 ma zostać wybudowane tysiące kilometrów torów kolejowych. Obok tych inwestycji do zrealizowania jest również program Mieszkanie Plus. Zdaniem ekspertów wszystkim tym inwestycjom zagraża brak wykwalifikowanych pracowników.

"Tak naprawdę jesteśmy przed najwyższymi pikami, jeżeli idzie o inwestycje infrastrukturalne, no i pytanie podstawowe jest takie - jakimi rękami do pracy te prace będziemy wykonywać, bo rąk polskich brakuje" - pytał w rozmowie z dziennikarzami wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski.

Furgalski zaznaczył, że zaczyna także brakować "rąk ukraińskich", które do tej pory mocno wspomagały prowadzone w Polsce inwestycje. Jak dodał może to być zagrożeniem dla kluczowych inwestycji.

"Ukraina jest właściwie wyeksploatowana; tam już nie ma dodatkowych osób do ściągnięcia. Jest zwiększenie w tej chwili popytu na pracowników z Białorusi, ale wiele firm sięga, można powiedzieć, do bardzo egzotycznych krajów jak Indie, Nepal" - mówił Furgalski.

Według ekspertów pracownicy z tych krajów są cenieni ze względu na doświadczenie w branży budowlanej, które zdobyli pracując m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz ze względu na znajomość języka angielskiego.

"Nepalczycy podróżują +za chlebem+ dość łatwo. Są to pracownicy po pierwsze anglojęzyczni, stąd ja już mam klientów, którzy informują, że im jest łatwiej z Nepalczykiem niż z Ukraińcem, ponieważ procedury w fabryce mają po polsku i po angielsku. Po drugie są to osoby, które mają bardzo często doświadczenie" - mówił prezes zarządu Work Service S.A. Maciej Witucki.

"Problem z tymi osobami jest taki, że trochę inaczej wyglądają niż my, budzą na wielu budowach niechęć, a więc to jest też kwestia takiej asymilacji tych osób i przekonania Polaków, że nikt nikomu tutaj nie zabiera pracy, to jest naturalne uzupełnienie tych braków, które w tym kraju powstały" - dodał Adrian Furgalski.

Eksperci zwracają również uwagę, że obowiązujące przepisy nie ułatwiają zatrudniania osób z zagranicy i apelują o uregulowanie procedur zatrudniania cudzoziemców tak, by były one jasne dla przedsiębiorców. Zaznaczają, że pomocne byłoby również rozszerzenie listy krajów, z których zatrudnianie pracowników odbywa się na zasadach uproszczonych, m.in. o Indie, Nepal i Macedonię.

"Być może należałoby wprowadzić, że w ogóle takich pozwoleń (na pracę - PAP) nie potrzeba w budownictwie infrastrukturalnym, w budownictwie mieszkań - powiedzmy do 2021-2022 roku" - mówił Adrian Furgalski.

"Rozwiązania są potrzebne na dzisiaj, one są potrzebne pilnie i one muszą być oparte na obcokrajowcach, bo te setki tysięcy ludzi potrzebnych - oni nie wrócą wszyscy z Wielkiej Brytanii, nie ma setek tysięcy Polaków w Kazachstanie po to, żebyśmy mogli ich przywieźć, więc jesteśmy - w pozytywny sposób - skazani na obcokrajowców" - mówił Maciej Witucki.

Według danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na koniec 2017 roku wystawiono ponad 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz wydano ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Mimo to - jak czytamy w raporcie ZDG TOR, który powołuje się na dane GUS - w III kwartale 2017 roku było ponad 131 tys. wolnych miejsc pracy.

Najbardziej poszukiwani są: murarze, tynkarze, zbrojarze, brukarze, i cieśle, ale braki widoczne są także wśród pracowników niewykwalifikowanych.