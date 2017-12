Karczewski: jeżeli Polska była prymusem w UE, to teraz jest liderem

Jeżeli Polska była dotąd prymusem w UE, to w tej chwili jest liderem - ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Według niego decyzja KE o uruchomieniu art. 7.1 unijnego traktatu wobec Polski to gest polityczny, która nie doprowadzi do sankcji czy utraty środków unijnych.