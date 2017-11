Protokół, do którego odnosi się ustawa, zawiera przepisy techniczne, określające szczegółowe zasady współpracy stron przy realizacji zadań zmierzających do wydalenia osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa jednej ze stron. Chodzi między innymi o wykaz przejść granicznych do przekazywania osób.

Polska podpisała dotychczas blisko 30 umów o readmisji. Kilka kolejnych jest negocjowanych.

W 2016 r. z Polski, w ramach readmisji oraz innych umów i porozumień, do innych krajów przekazano prawie 20 tys. cudzoziemców. Większość z nich - prawie 17 tys. - trafiło na Ukrainę. Z kolei do Polski trafiły 1583 osoby (w tym osiem z Ukrainy).(PAP)

autorzy: Karolina Kropiwiec, Grzegorz Dyjak, Krzysztof Markowski

edytor: Karolina Wichowska