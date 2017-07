Jak powiedziała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, firmy będą miały czas na złożenie ofert do 22 sierpnia br.

Rzeczniczka dodała, że do drugiego etapu zaproszono wykonawców, którzy spełniali określone w pierwszym etapie przetargu warunki. Chodzi m.in. o potencjał finansowy i doświadczenie w tego typu inwestycjach.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy S19 na odcinku od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski Północ. Przetarg został podzielony na trzy odcinki realizacyjne: zadanie "A" Nisko Południe-Podgórze (o długości ok. 11,5 km); zadanie "B" Podgórze-Kamień (ok. 10,5 km); zadanie "C" Kamień-Sokołów Małopolski Północ (ok. 7,9 km).

Jak zaznaczyła Rarus, GDDKiA zaprosiła do złożenia ofert po 18 wykonawców na odcinki: Nisko Południe-Podgórze i Podgórze-Kamień oraz 19 wykonawców na odcinek Kamień-Sokołów Małopolski Północ. „W sumie jest to 55 podmiotów, które mogą złożyć oferty cenowe” - dodała.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie m.in. zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km długości. Dotychczas w użytkowaniu są dwa odcinki S19 w województwie: odc. Stobierna-węzeł Rzeszów Wschód i odc. węzeł Rzeszów Zachód–Świlcza. Na dwóch kolejnych (odc. Sokołów Młp.-Stobierna i odc. Świlcza-w. Rzeszów Południe) prace zakończą się w III kwartale br.

Na pozostałych odcinkach prowadzone są m.in. prace przygotowawcze lub trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawców.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma być też częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. (PAP)