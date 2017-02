EU Ecolabel to inicjatywa dobrowolna, która ma zachęcić przedsiębiorców w UE do produkowania wyrobów bądź oferowania usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Europejska etykieta ekologiczna gwarantuje, że dany produkt spełnia wysokie standardy ekologiczne i zdrowotne. Oznakowanie honorowane jest we wszystkich krajach Wspólnoty.

„EU Ecolabel została ustanowiona po to, żeby informować konsumentów, które produkty i usługi są przyjazne środowisku” - tłumaczą unijni urzędnicy.

Dotychczas etykiety ekologiczne przyznawane były określonej grupie produktów, przede wszystkim artykułom kosmetycznym, środkom czystości, detergentom, ale też spłuczkom i telewizorom. Od ubiegłego roku na unijnej liście znalazły się także komputery, meble i obuwie. Teraz Komisja Europejska stworzyła osobną grupę usług, czyli „zakwaterowanie turystyczne”, i przedstawiła dla niej nowe kryteria ekologiczne.

W praktyce o certyfikat mogą ubiegać się zarówno hotele i pensjonaty, jak i kempingi, oferujące zakwaterowanie np. w namiotach, przyczepach kempingowych bądź bungalowach. Przy przyznawaniu etykiety pod uwagę brana jest też jakość dodatkowych usługi świadczonych w obiekcie turystycznym, w tym m.in. usługi gastronomiczne, dostęp do obiektów sportowych (np. boiska) lub terenów zielonych, pomieszczenia do organizacji jednorazowych imprez (np. konferencje biznesowe i seminaria), sanitariaty, kuchnie czy pralnie.

Producenci starający się o certyfikat EU Ecolabel muszą udowodnić, że ich produkty bądź usługi spełniają wyśrubowane wymagania, a zwłaszcza nie mają szkodliwego wpływu na środowisko.

Oznacza to, że zgodnie z nowymi kryteriami właściciele hoteli i kempingów ubiegający się o certyfikat muszą wyposażyć swoje obiekty m.in. energooszczędne urządzenia, jak np. klimatyzatory lub bojlery, powinni też zainstalować termoregulatory oraz systemy automatycznego wyłączania i włączania np. oświetlenia (w tym czujniki, które wyłączają oświetlenie po wyjściu gości z pokoju). Wszystkie urządzenia powinny być regularnie, co najmniej raz do roku poddawane konserwacji.

Komisja zaleca także inwestycje w wodooszczędną armaturę sanitarną, w tym spłuczki (w ekologicznych obiektach zakazane jest np. stosowanie spłukiwania ciągłego w pisuarach).

Właściciele lub administratorzy obiektów powinni starać się zminimalizować liczbę prań, czyli wymieniać pościel i ręczniki rzadziej niż codziennie, a częstsze wymiany powinny mieć miejsce tylko na wyraźnie życzenie gości.

Hotele i kempingi powinny też generować jak najmniej odpadów. Dlatego w obiektach oznaczonych etykietą Ecolabel nie powinno się udostępniać artykułów toaletowych jednorazowego użytku, jak np. czepki pod prysznic, szczoteczki do zębów, szampony, mydła, chyba że goście o nie poproszą. W pokojach, restauracjach ani barach nie powinno być jednorazowych naczyń, a w łazienkach jednorazowych ręczników. Właściciele zobowiązani są także wprowadzić plan zmniejszania powstawania odpadów spożywczych.

„W przypadku żywności o długim terminie przydatności, np. kawy czy cukru, nie powinno się używać pojedynczych opakowań. Produkty takie mogą być pakowane pojedynczo tylko jeśli dostępne są w hotelowym sklepie lub automacie z napojami i żywnością, wówczas jednak powinny być to produkty ekologiczne lub produkty sprawiedliwego handlu” – mówią urzędnicy UE.

Jeśli natomiast chodzi o żywność łatwo się psującą, jak jogurty, wędliny, czy ciasta, to hotele i kempingi powinny tak zarządzać dostawami, żeby nie wyrzucać nadmiaru żywności.

Komisja podkreśla też, że pracownicy ośrodków turystycznych muszą być zatrudnieni legalnie, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami, a zarządzający obiektem jest zobowiązany zapewnić im odpowiednie szkolenie, także w zakresie stosowania procedur mających na celu ochronę środowiska.

Przyjęte przez Komisję Europejską nowe kryteria EU Ecolabel dla obiektów turystycznych ważne będą przez 5 lat.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)