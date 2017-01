W wydanym przez Pałac Elizejski oświadczeniu Hollande zaznaczył, że celem ataku terrorystów był "duch pokoju i otwartości mieszkańców Quebecu".

W niedzielę wieczorem czasu lokalnego dwóch napastników wtargnęło do należącego do Islamskiego Ośrodka Kulturalnego meczetu w Quebecu i otworzyło ogień do uczestników wieczornych modłów. W wyniku zamachu zginęło co najmniej sześć osób, a osiem zostało rannych. Policja wszczęła śledztwo; sprawców zatrzymano.

Quebec jest stolicą francuskojęzycznej prowincji Kanady noszącej tę samą nazwę co miasto.