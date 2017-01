Morawiecki zapowiada skuteczniejszą walkę ze smogiem

Zachęty finansowe do wymiany kotłów, zmiany w prawie dot. jakości kotłów grzewczych, czy program Czyste powietrze - to niektóre mechanizmy do walki ze smogiem, które zapowiada wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.