Obecnie obraz ten jest prezentowany w Zamku Królewskim na Wawelu.

"Byłbym szczęśliwy, gdyby +Dama+ była prezentowana w sercu miasta – w Sukiennicach" – powiedział w piątek dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Zapewnił, że będzie to niebawem, choć przeniesienie takiego dzieła wiąże się z wypełnieniem formalności. "Bez zbędnej zwłoki pokażemy +Damę+ i nie będziemy z tego tytułu pobierali dodatkowych opłat" - dodał.

W tej samej przestrzeni, co "Dama" ma być wystawiony także "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta.

Betlej podkreślił, że bardzo zależy my na tym, by jak najszybciej publiczności została udostępniona całą kolekcja Czartoryskich i w znacznie większym wyborze niż przed zamknięciem na czas remontu Pałacu przy ul. św. Jana, gdzie była ona wcześniej pokazywana. "Czeka nas ogrom prac budowlanych i aranżacyjnych" – mówił Betlej. W jego ocenie dokończenie remontu budynku może potrwać około trzech lat. "Jeżeli udałoby się uzyskać dodatkowe fundusze, być może byłoby to możliwe wcześniej" – powiedział.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał w czwartek umowę z księciem Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich o zakupie za 100 mln euro należącej do fundacji kolekcji oraz nieruchomości. Umowa dotyczy także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej. W czwartek w Warszawie podpisana została także umowa zakupu przez Muzeum Narodowe od spółki Echo Investment za 29 mln zł + VAT budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z działką. Docelowo ma tam powstać nowy muzealny oddział – prezentujący współczesną polską architekturę i dizajn oraz muzealne magazyny.

"To był wyjątkowy dzień dla historii Muzeum Narodowego w Krakowie, ale także dla historii muzealnictwa i sztuki. Fakt, że został przez nas nabyty ten gmach, który stanowi pierwszy krok do dalszych przekształceń Muzeum Narodowego, jest dla muzeum kluczowy. Muzeum ma zabezpieczoną przyszłość" – mówił dyrektor Betlej. "Fakt, iż Skarb Państwa nabył kolekcję Czartoryskich otwiera możliwości realizacji celu, który przyświecał założycielce tegoż muzeum: będziemy mogli w pełni udostępnić zbiory i będziemy się starali uczynić to jak najszybciej" – dodał.

Wicedyrektor Muzeum Narodowego Andrzej Szczerski i reprezentujący spółkę Echo Investment, dyrektor zarządzający Mikołaj Martynuska zdjęli z wyłożonej mozaiką ściany holu hotelu Cracovia tabliczkę z napisem "Zakaz fotografowania na terenie całego obiektu". "Otwieramy ten gmach symbolicznie dla wszystkich" – powiedział Szczerski.

Pierwsza wystawa ma zostać zorganizowana w tym miejscu w maju przyszłego roku w ramach Nocy Muzeów. Sama przebudowa i adaptacja Cracovii oraz poprzedzone konsultacjami społecznymi zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zajmie kilka lat.

Jak poinformował wicedyrektor Szczerski przygotowane są trzy koncepcje dotyczące budynku, do końca 2017 r. ma zostać wybrana jedna z nich, a o kosztach inwestycji na razie trudno mówić. "Spodziewamy się, że będzie to kosztowane, ale nie jest to suma niewyobrażalna. Będzie to z pewnością mniej niż najbardziej sztandarowe inwestycje muzealne w ostatnich latach" - powiedział Szczerski.

W budynku dawnego hotelu ma być prezentowany polski dizajn i architektura. "Chcemy, żeby to muzeum kształtowało nasze gusta, aby pokazywało jak możemy wyposażyć nasze mieszkania, jak się ubierać, jak kształtować przestrzeń publiczną. Chcemy tu także pokazywać architekturę XX wieku" – mówił Szczerski.

Muzeum Narodowe po zakupie gmachu Cracovii uzyskało niemal 20 tys. m kw. powierzchni, na których zmieści się część ekspozycyjna, częściowo dostępne dla publiczności magazyny studyjne oraz biura. Wstępnie rozważana jest także budowa przejścia podziemnego, tak był bezkolizyjnie i wygodnie piesi mogli przejść z Cracovii do usytuowanego naprzeciwko gmachu głównego Muzeum.

W listopadzie tego roku hotel Cracovia, który był wcześniej na miejskiej liście zabytków, został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków razem ze znajdującym się obok kinem Kijów. Poprzedni właściciel Echo Investment odwołało się od tej decyzji, ale jak mówił w piątek Szczerski, muzeum decyzję o wpisie do rejestru akceptuje i będzie się stosować do zaleceń konserwatorskich.

Kolekcja Fundacji Czartoryskich, którą kupiło państwo liczy ok. 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. bibliotecznych: książek, rękopisów, starodruków. Najbardziej znane dzieła ze zbiorów to "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci oraz "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta. W kolekcji są też m.in. grafiki Rembrandta, rysunki Augusta Renoira, akt Hołdu Pruskiego z 1525 r. czy rękopisy "Roczników" Jana Długosza.(PAP)