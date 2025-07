– Mam nadzieję, że rząd w końcu przestanie zajmować się sobą. Przez ostatnie półtora roku głównie dyskutują o personaliach. Mam wrażenie, że ludzie naprawdę mają tego dosyć – potwierdzają to zresztą badania CBOS-u. Krytyczny stosunek do rządu jest naprawdę rekordowy. Coraz więcej Polek i Polaków domaga się zmiany premiera i negatywnie ocenia rząd. Zamiast dyskusji o tym kto kogo zastąpi, powinniśmy porozmawiać o tym, co władza planuje zrobić dla Polek i Polaków – mówi w programie „Polityczny porządek” Marcelina Zawisza, przewodnicząca koła poselskiego Razem.