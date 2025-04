– Nie wierzę, że Sławomir Mentzen nie wie i nie rozumie, jaki jest system rządów w Polsce. Gra lidera Konfederacji toczy się o to, kto będzie rządził po 2027 r. w Polsce, kto utworzy koalicję i kto będzie języczkiem u wagi – mówi w programie „Polityczny porządek” dr hab. Tomasz Słomka z Katedry Systemów Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Z politologiem rozmawiamy o tym, kto znajdzie się w II turze wyborów prezydenckich, na kogo głos oddadzą młodzi i co może wpłynąć na przebieg ostatnich tygodni kampanii.

Sławomir Mentzen wejdzie do II tury? Prof. Słomka wskazuje na zagrożenie

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” największym poparciem wśród kandydatów na prezydenta cieszy Rafał Trzaskowski (35 proc.). Na dalszych miejscach znajdują się Karol Nawrocki (23 proc.) i Sławomir Mentzen (19 proc.). Na Szymona Hołownię zagłosowałoby 8 proc. wyborców, zaś na Adriana Zandberga 4 proc. Na 3-procentowe poparcie mogliby liczyć Grzegorz Braun i Magdalena Biejat.

– Nie zaskakują mnie te wyniki. Jest constans. Widać wyraźnie, że tendencje się utrzymują. Na pierwszym miejscu jest Rafał Trzaskowski, drugie miejsce zasadniczo należy do Karola Nawrockiego. Stałym elementem jest również to, że kandydat PiS lokuje się poniżej notowań ugrupowania, które go wystawiło – mówi dr hab. Tomasz Słomka.

I jak dodaje, mijanka pomiędzy Karolem Nawrockim a Sławomirem Mentzenem jest mało prawdopodobna. – Kandydat Konfederacji największą popularnością cieszy się w najmłodszej kohorcie wiekowej, czyli między 18 a 29 rokiem życia. (...) Patrząc na pogłębione badania, jak głosują młodzi i jakie mają motywacje, aby iść oddać głos, może się okazać, że deklaracje wcale nie przełożą się na realne głosy – tłumaczy rozmówca DGP.

– Jeżeli młodzi nie będą czuli bardzo daleko idącego zmotywowania, to zostaną w domach, bo nie będą czuli potrzeby, aby zagłosować. Młodzi często mówią: polityka mnie nie interesuje. Owszem, jak zadzwoni ankieter, to powiedzą mu, że Mentzen jest fajny, ale w niedziele wyborczą mogą nie ruszyć się z domu – wskazuje politolog.

Konfederacja może przejąć władzę? Mentzen ma cel

Prof. Słomka w „Politycznym porządku” podkreśla również, że lider Konfederacji, startując w wyborach, ma nieco inny cel niż samo wejście do II tury. – Sławomir Mentzen tak naprawdę wcale nie gra o wybory prezydenckie. On nie gra o wygraną w tych wyborach. Jeśli ona by mu się trafiła, byłby to niesamowity zbieg okoliczności – tłumaczy nasz rozmówca.

– Nie wierzę, że Sławomir Mentzen nie wie i nie rozumie, jaki jest system rządów w Polsce. Gra lidera Konfederacji toczy się o to, kto będzie rządził po 2027 r. w Polsce, kto utworzy koalicję i kto będzie języczkiem u wagi. I takie jest zamiar konfederatów. Mentzen chce być premierem, niekoniecznie prezydentem – mówi ekspert.

I jak tłumaczy, dobry wynik Konfederacji w wyborach parlamentarnych otworzyłby drzwi do rozmów o koalicji z PiS lub PO. – Być może Konfederacja i Mentzen myślą o takim modelu, że bez nich nie będzie można stworzyć rządu i zażądają stanowiska premiera – dodaje prof. Słomka.

Polityczny porządek. Program DGP

„Polityczny porządek” to program, w którym staramy się uporządkować rzeczywistość i nadać sens aktualnym wydarzeniom politycznym. Audycję prowadzi dziennikarz DGP Marek Mikołajczyk.

Wszystkie filmy dostępne są na naszym kanale YouTube. Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego odcinka.