W programie rozmawiamy o ostatnich dniach kampanii, szansach Sławomira Mentzena na prezydenturę i przyszłości Konfederacji.

Wybory prezydenckie. Mentzen ciągle w grze o II turę?

Według średniej sondażowej z ostatniego tygodnia w II turze wyborów prezydenckich znajdą się Rafał Trzaskowski (z poparciem 32,3 proc.) oraz Karol Nawrocki (z poparciem 26 proc.). Na trzecie miejsce w wyścigu o Pałac Prezydencki może liczyć Sławomir Mentzen, na którego głos planuje oddać 12 proc. wyborców.

– Konfederacja ma za sobą najlepszą kampanię wyborczą nie tylko w historii całego ugrupowania, ale w całej Polsce. To my narzuciliśmy tempo kampanii prezydenckiej. Skrupulatnie organizowaliśmy spotkania z Polakami w każdym powiecie. To spowodowało, że inni kandydaci też byli zmuszeni, aby wyjść do ludzi. Chociaż mam wrażenie, że niektórzy bardzo tego nie lubią – komentuje w rozmowie z DGP Ewa Zajączkowska-Hernik.

Jak wskazuje, symbolem ciężkiej pracy w kampanii stała się liczba odwiedzonych powiatów przez kandydata Konfederacji. Mentzen odwiedził ich ponad 300. – Nie chodziło tylko o pobicie rekordu Andrzeja Dudy, ale też o pokazanie, że jesteśmy otwarci dla Polaków. Nie boimy się do nich wyjść i rozmawiać – tłumaczy polityk Konfederacji.

Celem spotkań – jak wskazuje gość „Politycznego porządku” nie są tylko wybory prezydenckie. – Mamy swój cel na kolejne wybory, chcemy tworzyć w Polsce rząd. (...) Myślę, że w tym aspekcie osiągniemy bardzo duży sukces – podkreśla Zajączkowska-Hernik.

A o co gra Mentzen w wyborach prezydenckich? – Oczywiście walczymy o wejście do II tury. Nie sugerujemy się sondażami. Nie sugerowaliśmy się sondażami, kiedy pokazywały nam mijankę z Karolem Nawrockim. I nie sugerujemy się sondażami dziś, kiedy pokazują, że jesteśmy na trzeciej pozycji. Dla nas prawdziwym sondażem będzie moment oddawania głosowaniu Polaków – konkluduje rozmówczyni DGP.

