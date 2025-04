W programie rozmawiamy o tym, kto wygrał, a kto przegrał ostatnie debaty prezydenckie, o co walczą poszczególni kandydaci i co może wpłynąć na przebieg najbliższych tygodni kampanii.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski traci po debatach

W ostatnim tygodniu odbyło się sporo debat prezydenckich. Dwie zorganizowała Telewizja Republika, jedną sztab Rafała Trzaskowskiego (transmitowały ją trzy telewizje: TVN24, TVP i Polsat News). Kandydat Platformy Obywatelskiej zjawił się tylko na jednej.

Zdaniem Marka Tejchmana, wicenaczelnego DGP, organizacja wydarzenia w Końskich wymknęła się sztabowi Trzaskowskiego spod kontroli. – Myślę, że było u niech przekonanie, że Karol Nawrocki nie weźmie udziału w tej debacie. To się nie wydarzyło, były więc problemy ze zrealizowaniem scenariusza – wskazuje dziennikarz.

I jak dodaje, dużym problemem jest pomysł prezydenta Warszawy na tę kampanię. – W sztabie powstał pomysł, aby odbierać tlen atakom na Trzaskowskiego, kreując kandydata na nieco patriotyczno-nacjonalistycznego i egoistycznie nastawionego wobec gospodarki. To odbiera mu autentyczność, bo nie wypada w tym wiarygodnie. Pokazała to chociażby narracja o weryfikacji dostępu do 800 plus dla ukraińskich dzieci – podkreśla Tejchman.

Kto wejdzie do II tury? Mentzen przed trudnym zadaniem

O wejście do II tury wyborów walczą dziś Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. W opinii Marka Tejchmana w kampanii kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość do pewnych zmian.

– Zorientowano się, że za dużo było pompek, siłowni i boksu, więc z tego zrezygnowano. Problemem Nawrockiego jest dziś fakt, że nie jest on Andrzejem Dudą. Trudno mu zawalczyć o wyborców centrowych. W najbliższych miesiącach będziemy pewnie widzieć próbę zmniejszania niechęci wobec Nawrockiego, ale także próbę zmniejszania mobilizacji wyborców innych kandydatów – podkreśla gość „Politycznego porządku”.

A co ze Sławomirem Mentzenem? – Widzę olbrzymi potencjał, aby Sławomir Mentzen przewrócił się na ostatniej prostej. Jest naprawdę autentyczny, kiedy występuje przed swoimi wyborcami, ale ma takie momenty, że kompletnie się zacina. Moment z robieniem jajecznicy w Kanale Zero był takim wydarzeniem, że musiał wyjść ze swojej wyuczonej roli. Nie wiem, czy mu się to udało – wskazuje Tejchman.

