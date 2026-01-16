Myrcha: system Ziobry był zorganizowaną grupą przestępczą [KULISY POLITYKI]
Kulisy Polityki: Ziobro jak mafia?
Gość programu odpowiada na pytania o to, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał system przypominający zorganizowaną grupę przestępczą, jaką rolę miał w nim Zbigniew Ziobro oraz dlaczego prokuratura stawia dziś ponad 20 zarzutów byłemu szefowi resortu. W rozmowie pojawia się także wątek azylu Ziobry na Węgrzech i możliwych scenariuszy jego działań.
Politycy PiS mówią o politycznej zemście i upolitycznieniu prokuratury. Arkadiusz Myrcha przypomina jednak, że pierwsze sygnały o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości płynęły również z samego PiS, m.in. od Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Terleckiego. Pada pytanie, gdzie kończy się spór polityczny, a zaczyna odpowiedzialność karna?
W odcinku wraca też sprawa Wąsika i Kamińskiego, decyzji prezydenta Andrzeja Dudy oraz granic ingerencji w wymiar sprawiedliwości. Czy ucieczka za granicę wzmacnia przesłanki do tymczasowego aresztowania? Dlaczego inni politycy PiS z zarzutami pozostają w kraju?
To rozmowa o rozliczeniach władzy, granicach bezkarności i o tym, czy Polska jest dziś w stanie realnie pociągać do odpowiedzialności ludzi, którzy przez lata stali na szczytach państwowych instytucji.
