Były rzecznik prezydenta: Nawrocki idzie na zwarcie [KULISY POLITYKI]

Relacje prezydent–rząd, polityczne weta, koabitacja i walka o wpływy – tak dziś wygląda polska polityka.

Jakie są faktyczne relacje między Karolem Nawrockim a Andrzejem Dudą i dlaczego prezydent chętnie korzysta z jego rad? Czy obecna prezydentura to „wetomat”, czy raczej konsekwentne korzystanie z konstytucyjnych prerogatyw? I kto politycznie więcej zyskuje na ostrym sporze między prezydentem a premierem?

Rozmowa dotyczy także:
wet prezydenckich i ich wpływu na notowania rządu oraz opozycji,
spotkań Tusk–Nawrocki i tego, co naprawdę liczy się bardziej: atmosfera rozmów czy późniejsze polityczne komunikaty,
sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, spadku poparcia i narastających napięć wewnętrznych,
ambicji Mateusza Morawieckiego i pytania o przyszłego kandydata PiS na premiera,
kryzysu i walki o przywództwo w Polsce 2050 oraz „zjadania przystawek” przez Koalicję Obywatelską.




To rozmowa o polaryzacji, kalkulacjach politycznych i kulisach władzy, które rzadko widać w oficjalnych wystąpieniach. O roku bez wyborów, który wcale nie zapowiada się spokojnie, i o tym, dlaczego konflikt na linii prezydent–rząd może służyć obu stronom.

Kulisy Polityki – tam, gdzie polityka mówi nieoficjalnie.