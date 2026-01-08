Były rzecznik prezydenta: Nawrocki idzie na zwarcie [KULISY POLITYKI]
Relacje prezydent–rząd, polityczne weta, koabitacja i walka o wpływy – tak dziś wygląda polska polityka.
Jakie są faktyczne relacje między Karolem Nawrockim a Andrzejem Dudą i dlaczego prezydent chętnie korzysta z jego rad? Czy obecna prezydentura to „wetomat”, czy raczej konsekwentne korzystanie z konstytucyjnych prerogatyw? I kto politycznie więcej zyskuje na ostrym sporze między prezydentem a premierem?
Rozmowa dotyczy także:
• wet prezydenckich i ich wpływu na notowania rządu oraz opozycji,
• spotkań Tusk–Nawrocki i tego, co naprawdę liczy się bardziej: atmosfera rozmów czy późniejsze polityczne komunikaty,
• sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, spadku poparcia i narastających napięć wewnętrznych,
• ambicji Mateusza Morawieckiego i pytania o przyszłego kandydata PiS na premiera,
• kryzysu i walki o przywództwo w Polsce 2050 oraz „zjadania przystawek” przez Koalicję Obywatelską.
To rozmowa o polaryzacji, kalkulacjach politycznych i kulisach władzy, które rzadko widać w oficjalnych wystąpieniach. O roku bez wyborów, który wcale nie zapowiada się spokojnie, i o tym, dlaczego konflikt na linii prezydent–rząd może służyć obu stronom.
Kulisy Polityki – tam, gdzie polityka mówi nieoficjalnie.
