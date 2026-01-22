Azyl zamiast prokuratury

Sprawa Zbigniew Ziobro i jego pobytu na Węgrzech stała się jednym z najbardziej zapalnych punktów polskiej polityki. W rozmowie z Joanną Miziołek europoseł PiS Jacek Ozdoba przekonuje, że nie mamy do czynienia z ucieczką, lecz z „konfrontacją z zagranicy”. Jego zdaniem obecna władza nie daje byłemu ministrowi szans na uczciwy proces, a cała sprawa ma charakter politycznej zemsty, a nie standardowego postępowania prawnego.

„Pasiaki” i strach przed aresztem

Ozdoba kreśli dramatyczny scenariusz: areszt tymczasowy, „pasiaki”, kajdanki zespolone, a nawet zatrzymanie żony Ziobry. Takie obrazy mają dowodzić, że w Polsce doszło do zerwania podstawowych bezpieczników państwa prawa. Europoseł PiS mówi wprost o naciskach na sędziów i prokuratorów oraz o sytuacji, w której władza wykonawcza de facto przejmuje kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Jego narracja opiera się na tezie, że „szeryf” jest dziś ścigany przez tych, którzy sami mają wiele do ukrycia.

Rewanż polityczny jako metoda

W rozmowie pojawia się także groźba przyszłego odwetu. Ozdoba zapowiada, że jeśli PiS wróci do władzy, zastosuje wobec obecnych rządzących te same narzędzia, które – jego zdaniem – dziś są używane przeciwko opozycji. Padają słowa o „doktrynie Żurka i Bodnara”, masowych przeszukaniach i tymczasowych aresztowaniach polityków. To już nie tylko krytyka, ale zapowiedź ostrej politycznej wojny, w której prawo staje się narzędziem walki.

Trump, Nawrocki i geopolityka

Ozdoba otwarcie przyznaje się do sympatii wobec Donalda Trumpa i ruchu MAGA, twierdząc, że Polska nie ma alternatywy dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. W tym kontekście broni także prezydentury Karola Nawrockiego, wskazując na „efekt Nawrockiego” jako przyszły czynnik zmiany układu sił. To rozmowa, która pokazuje, jak bardzo polska polityka dryfuje dziś w stronę logiki konfrontacji, strachu i zapowiedzi odwetu – zamiast sporu o fakty i prawo.