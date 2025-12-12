W najnowszym odcinku „Kulisów Polityki” Joanna Miziołek rozmawia z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, który po raz pierwszy tak szeroko komentuje swój głośny wyrok, stan sądownictwa, afery wokół KPO, a także rosnące napięcia w relacjach USA–Rosja–Polska.

Kwiatkowski: czy ten wyrok powinien w ogóle zapaść?

Kwiatkowski szczegółowo opisuje przebieg procesu, podkreślając, że 130 świadków nie potwierdziło tezy prokuratury o ustawianiu konkursów. Senator krytykuje też brak oryginalnych nagrań, które miały być kluczowym dowodem. Padają mocne słowa o bezstronności sędzi i powiązaniach z czasami Zbigniewa Ziobry.

Senator odnosi się też do medialnych doniesień o kontrowersjach w wydatkach z KPO. „Luksusowe jachty okazały się dwoma elektrycznymi żaglówkami” – podkreśla, wskazując na skalę faktycznych nieprawidłowości. Jednocześnie pokazuje, jak – jego zdaniem – pieniądze z UE realnie wpływają na gospodarkę, wynagrodzenia i inwestycje w bezpieczeństwo.

Kulisy Polityki: atak Rosji w 2027 roku?

W rozmowie pojawia się też temat zmiany polityki USA, planów Donalda Trumpa i możliwego pokoju na Ukrainie. Kwiatkowski nie ukrywa obaw:

„Boję się, że relacje USA–Rosja mogą kiedyś okazać się ważniejsze niż relacje z Polską”. Senator komentuje też ryzyko związane z rokiem 2027, gdy – według ekspertów NATO – Rosja może odzyskać zdolność do atakowania krajów europejskich.

Kwiatkowski tłumaczy, dlaczego – jego zdaniem – twarda polityka migracyjna jest dziś konieczna. Podkreśla, że obecny rząd wzmocnił zaporę na granicy z Białorusią, osiągając 98% skuteczności, a jednocześnie wprowadził wyjątki dla kobiet i dzieci.

Senator przewiduje, że różnica poparcia między blokami politycznymi jest tak niewielka, że „nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, kto będzie rządził”. Nie wyklucza też zmian układu sił przed wyborami.