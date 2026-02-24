Mateusz Balcerowicz w programie "Hołownia w klimacie" opowiadał o tym, co dzieje się dziś z polskimi rzekami – po zimie z 212 kilometrami lodu na Wiśle, po powodzi 2024 roku i w trakcie gorącej debaty o energetyce wodnej.
Prezes Wód Polskich komentuje tez zastrzeżenia dotyczące listy blisko 4 tys. lokalizacji pod rozwój energetyki wodnej. Czy hydroenergetyka to realne wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, czy zagrożenie dla stanu rzek? Jak pogodzić Natural Restoration Law z planami inwestycyjnymi? I czy cel osiągnięcia dobrego stanu wód do 2027 roku jest w ogóle możliwy?
Mateusz Balcerowicz mówi też o planach dla zlewni Nysy Kłodzkiej i zbiornikach, które mogą powstać w ramach odbudowy po powodzi. - Przewidujemy, że studium wykonalności będzie opracowane w tym roku. Chcielibyśmy, żeby było opracowane do grudnia. Przypomnę, że studium to jest taki dokument, który ocenia zasadność ekonomiczną oraz możliwość finansowania ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej czy międzynarodowych instytucji finansujących, takich jak Bank Światowy - mówił.
O gościu i programie "Hołownia w klimacie"
Mateusz Balcerowicz jest prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
