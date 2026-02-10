- Celem "local content" dla drugiej fazy rozwoju offshore jest poziom 40-45 proc. Aby to było możliwe, musimy rozwinąć dodatkowe elementy z łańcucha wartości. Jesteśmy świetni w przygotowaniu inwestycji, badaniach środowiskowych, usługach inżynieryjnych; jesteśmy świetni w konstrukcjach stalowych, kablach, wyprowadzeniach mocy, stacjach transformatorowych. Mamy ogromny potencjał w budowie jednostek, być może również w fundamentach, ale są to takie elementy, które do tej pory były realizowane przez podwykonawców zagranicznych - mówi Dominika Taranko, dyrektorka zarządzająca Wind Industry Hub, w programie "Hołownia w klimacie".

Dominika Taranko opowiada o polskich projektach morskiej energetyki wiatrowej. Pierwszy z nich, Baltic Power, zacznie dostarczać prąd już w 2026 r. Dyrektorka zarządzająca Wind Industry Hub komentuje także zmiany na rynku europejskim.

Dominika Taranko to wiceprezeska i dyrektorka zarządzająca Fundacji Wind Industry Hub.

