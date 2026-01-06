Jakub Al-Darasheh tłumaczy, że rosnąca temperatura powoduje też zniszczenia upraw kukurydzy, co przyczynia się do coraz większego głodu i niedożywienia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. - Warto też wspomnieć, że ponad 30% PKB zależy od rolnictwa, więc jest to znaczny problem dla Kenijczyków - podkreśla. Opowiada też o tym, jak mieszkańcy Afryki Wschodniej doświadczają zmian klimatycznych, w tym niedoborów wody oraz ulew nawalnych, oraz jak adaptują się do zachodzących zmian.

Zanieczyszczenie środowiska pożywką dla organizacji terrorystycznych

Wskazuje także na wpływ zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska na działalność organizacji terrorystycznych. - Z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej, dużo firm z Ameryki Północnej i Europy składowało w sposób nielegalny odpady radioaktywne i elektroniczne przy linii brzegowej Somalii. Z powodu tsunami i rosnącego poziomu wód, odpady te w sposób naturalny przechodziły z wody do powietrza i w ten sposób dostawały się do organizmów ludzkich, co znacząco podnosiło ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego. Piraci legitymizowali więc swoje działania, mówiąc, że to oni chronią wybrzeże Somalii i Somalijczyków i dzięki temu uzyskiwali poparcie lokalnej społeczności - tłumaczy.

