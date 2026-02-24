Równolegle trwają działania związane z budową struktur w regionach oraz pozyskiwaniem działaczy odchodzących z partii Szymona Hołowni. Według informacji uzyskanych przez PAP, formalności mogą zostać dopełnione jeszcze w połowie tygodnia, a tego samego dnia ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem liderów klubu.

Rejestracja stowarzyszenia Centrum i budowa struktur

Podczas niedzielnego, zdalnego spotkania środowiska skupionego wokół klubu Centrum uczestniczyło w szczytowym momencie około 90 osób. Około dwóch trzecich z nich stanowili dotychczasowi działacze Polski 2050 – osoby, które już wystąpiły z partii lub zapowiadają takie kroki w najbliższym czasie. Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło przede wszystkim harmonogramu działań oraz budowy struktur terenowych.

Parlamentarzyści klubu zapowiedzieli, że do środy chcą złożyć komplet dokumentów umożliwiających rejestrację stowarzyszenia. Jeżeli wniosek trafi do sądu zgodnie z planem, jeszcze tego samego dnia ma zostać zorganizowana konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostaną szczegóły projektu i dalsze plany polityczne.

Za komunikację z osobami zainteresowanymi współpracą odpowiada poseł Rafał Kasprzyk. Z kolei koordynacją budowy struktur terenowych ma zająć się Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gajda jest bliskim współpracownikiem ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, która od początku uznawana jest za jedną z głównych twarzy nowego klubu.

Odejścia z Polski 2050 i plan „kroczących” deklaracji

Rafał Kasprzyk, dotychczasowy lider Polski 2050 w województwie świętokrzyskim, poinformował w ubiegłym tygodniu, że wraz z nim z partii odchodzi „większość” lokalnych działaczy. Chodzi o około 30 aktywnych członków, którzy opłacali składki i uczestniczyli w pracach struktur regionalnych. Według rozmówców PAP proces odchodzenia ma mieć charakter etapowy – kolejne deklaracje mają być ogłaszane co kilka dni w różnych częściach kraju.

Taki model działania ma ograniczyć jednorazowy efekt politycznego wstrząsu, a jednocześnie utrzymywać zainteresowanie medialne wokół nowego projektu. W praktyce oznacza to, że w najbliższych tygodniach można spodziewać się dalszych komunikatów o przejściach działaczy z Polski 2050 do środowiska Centrum.

Klub Centrum powstał w ubiegłym tygodniu. Do nowej formacji przystąpiło 15 dotychczasowych posłów Polski 2050, w tym Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru oraz Aleksandra Leo. Współpracę z klubem ogłosiło także trzech senatorów wybranych z list Polski 2050 oraz jedyny europoseł tej formacji – Michał Kobosko.

Paulina Hennig-Kloska, Robert Gajda i zaplecze instytucjonalne

Kluczową rolę w nowym projekcie odgrywa Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, która w ostatnich miesiącach była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Polski 2050 w rządzie. Jej zaplecze obejmuje m.in. współpracowników z resortu oraz osoby związane z obszarem polityki klimatycznej i funduszy środowiskowych.

Robert Gajda, odpowiedzialny za budowę struktur stowarzyszenia, pełni funkcję wiceprezesa NFOŚiGW – instytucji dysponującej wielomiliardowymi środkami na transformację energetyczną, ochronę środowiska i inwestycje infrastrukturalne. Jego zaangażowanie w projekt Centrum pokazuje, że nowe środowisko stawia na silne zaplecze organizacyjne i kompetencyjne, szczególnie w obszarze polityki klimatycznej oraz finansowania inwestycji.

Obecność w klubie Ryszarda Petru, byłego lidera Nowoczesnej, wzmacnia natomiast komponent gospodarczy i liberalny. Petru w ostatnich latach konsekwentnie budował wizerunek eksperta od finansów publicznych i deregulacji.