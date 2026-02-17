Chińskie samochody nas śledzą. Kto naprawdę kontroluje technologię? [HOŁOWNIA W KLIMACIE #10]
W najnowszym odcinku rozmawiamy o tym, jak wygląda chińska strategia w sektorze zielonych technologii – od fotowoltaiki i magazynów energii po samochody elektryczne. Chiny są dziś największym producentem OZE na świecie i dominują w kluczowych obszarach czystego przemysłu. W niektórych segmentach kontrolują nawet ponad 90% globalnych mocy produkcyjnych.
Ale obok skali i konkurencyjności pojawia się pytanie o bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Nowoczesne samochody, falowniki i instalacje OZE są podłączone do sieci, komunikują się z serwerami i przesyłają ogromne ilości danych.
Czy Europa powinna obawiać się uzależnienia od chińskich technologii?
Czy ryzyko dotyczy tylko państw, czy również zwykłych użytkowników?
I czy da się pogodzić trzy cele: bezpieczeństwo, konkurencyjność i zieloną transformację?
Gościem program Hołownia w klimacie jest Jakub Jakóbowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
