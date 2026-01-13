W programie „Hołownia w klimacie” tłumaczy, że odchodzenie od bezpłatnych uprawnień do emisji powinno być wstrzymane do oceny skuteczności CBAM. – Na ten moment nie wiemy, jakie CBAM wygeneruje efekty, czy faktycznie będzie wpływał na zabezpieczenie przed ucieczką emisji – dodawał. Robert Jeszke przewiduje, że mechanizm CBAM będzie rozszerzany na kolejne sektory – a nie tylko na produkty przetworzone, co Bruksela zaproponowała w grudniu. Opowiada także o wyzwaniach związanych z wdrażaniem ETS 2 oraz mówi o systemach handlu uprawnieniami do emisji w innych regionach świata.

Ceny uprawnień do emisji CO2 w 2026 r.

Robert Jeszke mówi też o przewidywaniach dotyczących poziomu cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie ETS. Według niego w 2026 r. mogą wynieść średnio ok. 90 euro za tonę CO2 – między 80 a 100 euro. - Natomiast ta perspektywa jest wzrostowa. W perspektywie do 2030 roku te ceny mogą osiągnąć poziom rzędu 140-200 euro za tonę - dodaje.

