Jolanta Okońska-Kubica podkreśla, że przygotowanie raportów niefinansowych pozwala zidentyfikować najważniejsze ryzyka dla przedsiębiorstwa. Pomaga też w zaplanowaniu strategii oraz modelu biznesowego, który sprawdzi się w perspektywie długoterminowej. Przyznaje jednak, że Unia Europejska przesadziła z biurokracją.
„Hołownia w klimacie” to program, w którym poruszamy tematy związane z transformacją energetyczną, kryzysem klimatycznym, zrównoważonym rozwojem i przemysłem czystych technologii. Audycję prowadzi dziennikarka DGP Aleksandra Hołownia.