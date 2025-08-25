Karolina Wójcicka opowiada o problemach rekrutacyjnych z tym związanych. Izraelczycy w coraz mniejszym stopniu zainteresowani są udziałem w walkach, dlatego rząd dąży do mobilizacji ortodoksów i diaspory żydowskiej.
W tym samym czasie minister finansów Becalel Smotricz ogłosił rozbudowę nielegalnego w świetle prawa międzynarodowego osiedla na Zachodnim Brzegu, które miałoby podzielić okupowane terytoria palestyńskie na pół,
aby - jak tłumaczy Smotricz - uniemożliwić powstanie państwa palestyńskiego. Wójcicka i Parafianowicz zastanawiają się, czy w XXI wieku polityka międzynarodowa wciąż zdominowana jest przez chęć podbojów terytorialnych.
