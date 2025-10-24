Śmierć polskiego wolontariusza i kryzys dyplomatyczny [BLISKI ŚWIAT]
Dlaczego w sprawie śmierci wolontariusza wciąż brakuje pełnej przejrzystości? Co naprawdę wydarzyło się na miejscu zdarzenia — i czemu wersje oficjalne różnią się od nieoficjalnych relacji płynących z wewnątrz resortu spraw zagranicznych?
Incydent z ambasadorem i jego wpływ na wiarygodność Polski
W rozmowie pojawia się również wątek incydentu z ambasadorem Szczypskim, który ujawnia głębszy problem komunikacyjny i polityczny w polskim MSZ. Karolina Wójcicka analizuje, jak te wydarzenia wpływają na wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej i dlaczego rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistością może mieć poważne konsekwencje dla relacji dyplomatycznych.
To odcinek o tym, jak jedno tragiczne wydarzenie uruchamia lawinę pytań o odpowiedzialność, przejrzystość i stan instytucji, które mają chronić obywateli.
