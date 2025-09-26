W najnowszym odcinku podcastu Bliski Świat Zbigniew Parafianowicz rozmawia z Karoliną Wójcicką, dziennikarką Dziennika Gazety Prawnej, o jednym z najbardziej niedocenianych wydarzeń w świecie dyplomacji – Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Choć wielu uważa je za nużące, pozbawione znaczenia i oderwane od realnych problemów, tegoroczna edycja wywołała wyjątkowe zainteresowanie. Dlaczego?

Czy ONZ, mimo wszystkich swoich ograniczeń i krytyki, nadal pełni rolę międzynarodowej platformy dialogu?

Co sprawia, że państwa – nawet te najbardziej sceptyczne wobec multilateralizmu – wciąż pojawiają się w Nowym Jorku, by zabierać głos? Jakie tematy zdominowały obrady w tym roku i co mówi to o kondycji światowej polityki?