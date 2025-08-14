Jak będzie wyglądała okupacja Gazy? Czy plany Binjamina Netanjahu doprowadzą do śmierci przetrzymywanych przez Hamas zakładników żydowskich? Czy na ruinach Gazy rozpocznie się nowe żydowskie osadnictwo takie jak na Zachodnim Brzegu? O tym w najnowszym podkaście Bliski Świat rozmawiają Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz.

Dziennikarze DGP plan okupacji Gazy porównują do rezultatów osadnictwa w Hebronie. Mieście, które zostało – jak przekonywały władze izraelskie – „wysterylizowane”. Hebron po sterylizacji jest jednak miastem widmo. Żydzi mieszkają w zamkniętych i chronionych przez wojsko enklawach. Wielu Palestyńczyków albo zostało wysiedlonych albo wyjechali sami. Po obydwu stronach panuje nieufność pomieszana z nienawiścią. To co można powiedzieć na pewno, to fakt, że projekt zasiedlania palestyńskich domów trudno uznać za sukces.

Karolina Wójcicka, która odwiedziła Hebron – opowiada o zabójstwie, do którego doszło przed kilkoma dniami. Żydowski osadnik Jinon Levi zabił palestyńskiego aktywistę i współtwórcę oskarowego filmu „No other land” Awdaha Hathalena. O jego śmierci poinformował jako pierwszy, żydowski twórca filmu - Juwal Abraham. Zabójca Jinon Levi od lat znajduje się na liście sankcji unijnych. Do niedawna był również na liście sankcji USA. Został z niej wykreślony przez Donalda Trumpa.