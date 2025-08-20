Izraelski minister obrony Israel Kac zatwierdził w nocy plan zdobycia Gazy — największego miasta w Strefie Gazy. Operacja, poprzedzona mobilizacją 60 tys. rezerwistów i przygotowaniami humanitarnymi, ma objąć przesiedlenie około miliona palestyńskich mieszkańców.

Atak na Gazę. Jaki jest harmonogram mobilizacji rezerwistów

Mobilizacja rezerwistów ma przebiegać w kilku falach: ok. 40-50 tys. z nich ma się stawić na służbie 2 września, kolejni w listopadzie-grudniu oraz w lutym-marcu 2026 r. - przekazał portal Times of Israel. Dodano, że o 30-40 dni przedłużono służbę już wezwanych rezerwistów. W szczytowym momencie ofensywy pod bronią ma być ok 130 tys. żołnierzy powołanych z rezerwy.

Według armii w kilkuetapowej ofensywie na Gazę i przylegające do miasta obozy dla uchodźców ma wziąć udział pięć dywizji tworzących 14 brygad, z których każda będzie składała się z piechoty, sił pancernych, artylerii i jednostek inżynieryjnych - dodał serwis.

Nowa ofensywa nosi kryptonim Rydwany Gideona B, w nawiązaniu do prowadzonej od początku maja operacji Rydwany Gideona, w ramach której zajęto ok. 75 proc. terytorium Strefy Gazy po zerwanym przez Izrael w połowie marca zawieszeniu broni.

Zdobycie Gazy. Premier Izraela chce zająć całe miasto

Izraelski rząd zatwierdził na początku sierpnia plan zdobycia Gazy. Premier Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że będzie dążył do zajęcia całości palestyńskiego terytorium.Na terenach niekontrolowanych obecnie przez wojska izraelskie tłoczy się ok. 2,1 mln Palestyńczyków, z których większość mieszka w prowizorycznych schronieniach w obozach dla uchodźców. Na tym obszarze wciąż działają bojownicy Hamasu i innych organizacji terrorystycznych, którzy ukrywają tam ok. 20 pozostających przy życiu izraelskich zakładników.

Milion Palestyńczyków zostanie przesiedlonych. Kiedy Izrael chce zakończyć akcję wymierzoną w Palestyńczyków?

Izraelski plan zakłada przesiedlenie około miliona cywilów z Gazy na południe Strefy. Według wcześniejszych informacji medialnych Palestyńczycy będą musieli opuścić miasto do 7 października. Później żołnierze mają wkroczyć do miasta. Ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej od blisko dwóch lat wojny. Jej zapowiedź wzbudziła falę krytyki na świecie, w której podkreślano, że kampania pogorszy i tak tragiczną sytuację palestyńskich cywilów. W Strefie Gazy panuje kryzys humanitarny, w tym głód.

Biuro Kaca przekazało, że minister zatwierdził także „przygotowania humanitarne” do ofensywy. Wojsko poinformowało, że na południu powstanie więcej punktów dystrybucji pomocy humanitarnej oraz co najmniej dwa szpitale polowe, a armia uzgadnia szczegóły tych działań z organizacjami humanitarnymi.

Jak świat reaguje na działania Izraela w Gazie?

Nowa ofensywa jest krytykowana na świecie, ale również w Izraelu, także z powodu zagrożenia dla więzionych przez Hamas Izraelczyków. Terroryści zapowiedzieli, że zabiją zakładników, jeśli żołnierze zbliżą się do miejsc ich przetrzymywania. W weekend w Izraelu odbyły się najliczniejsze od miesięcy antyrządowe protesty, których uczestnicy wzywali Netanjahu do zawarcia rozejmu, nie kontynuowania wojny.

Wojska izraelskie już prowadzą działania przygotowawcze przed nową ofensywą - przekazał Times of Israel. Media poinformowały, że od kilku dni armia zintensyfikowała ataki na przedmieścia Gazy. W izraelskich uderzeniach na Strefę Gazy codziennie ginie kilkadziesiąt osób.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20. Według władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęły ponad 62 tys. Palestyńczyków.

Miesiącami toczyły się bezowocne negocjacje o rozejmie. W poniedziałek Hamas przekazał, że zgadza się na najnowszą propozycję przygotowaną przez Egipt i Katar, zakładającą czasowy rozejm i uwolnienie części zakładników. Izrael jak na razie na nią nie odpowiedział, ale według mediów władze żądają uwolnienia od razu wszystkich porwanych.