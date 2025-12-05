- Jeżeli umowa zostanie wdrożona przez największe polskie banki, a jednocześnie będzie powszechna świadomość, że to umowa wypracowana z udziałem instytucji publicznych, odpowiedzialnych nie tylko za sektor finansowy, ale też za ochronę interesów konsumentów na tym rynku finansowym, to moim zdaniem jest to bardzo mocne wsparcie – stwierdził szef nadzoru.
Wdrożenie modelowej umowy zapowiedział w trakcie kongresu Szymon Midera, prezes PKO BP, największego krajowego banku.
- Ten mechanizm rynkowy będzie skuteczny i doprowadzi do tego, że umowy stosowane przez banki, nawet jeżeli to nie stanie się „przez noc”, będą konwergować do tej modelowej umowy – powiedział Jastrzębski.
