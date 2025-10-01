Silne trzęsienie ziemi na Filipinach – epicentrum w Cebu

Agencja sejsmologiczna Phivolcs poinformowała o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,9, jakie nawiedziło Filipiny. Do wstrząsów doszło we wtorek, 30 września 2025 r., tuż przed godz. 22 czasu lokalnego (ok. godz. 15 w Polsce). Hipocentrum odnotowano na głębokości 5 km, a epicentrum trzęsienia znajdowało się 17 km na północny wschód od nadmorskiego Bogo w prowincji Cebu, zamieszkiwanego przez ok. 90 tys. osób.

Ofiary i ranni po trzęsieniu ziemi

W wyniku trzęsienia ziemi uszkodzone zostały budynki oraz drogi. W niektórych miejscowościach odnotowano przerwy w dostawie prądu. Krajowa Rada ds. Redukcji i Zarządzania Ryzykiem Katastrof poinformowała, że wskutek wstrząsów zginęło co najmniej 69 osób, a 150 zostało rannych. Według zastępcy szefa Urzędu Obrony Cywilnej (OCD) Raffy Alejandro, szpital w Bogo City jest „przepełniony", a służby wciąż przeszukują gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Lokalne biuro sejsmologiczne zaapelowało do mieszkańców i turystów wysp Leyte, Cebu i Biliran, by ci dla własnego bezpieczeństwa nie udawali się na wybrzeże z uwagi na możliwe „niewielkie zaburzenia poziomu morza”.

Filipiny na pacyficznym pierścieniu ognia – dlaczego dochodzi tam do wstrząsów?

Filipiny znajdują się na tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli w strefie, gdzie często dochodzi do wstrząsów i erupcji wulkanicznych. Według ekspertów, występuje tam nawet 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.