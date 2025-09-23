Według „New York Timesa” wstrząs ten zbudził wielu mieszkańców w środku nocy, wywołując u nich niepokój i przygotowania na ewentualne wstrząsy wtórne. System szybkiego transportu Bay Area Rapid Transit zwolnił ruch pociągów, by przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa.

Sejsmolodzy z United States Geological Survey (USGS) wciąż analizują dane, co może skutkować aktualizacją magnitudy i mapy intensywności wstrząsów.

Kiedy było ostatnie trzęsienie ziemi w San Francisco?

Ostatnie duże trzęsienie ziemi w San Francisco, o magnitudzie 6,9 miało miejsce 17 października 1989 roku w Loma Prieta. Spowodowało 63 ofiary śmiertelne.

Sejsmolodzy przewidują kolejne wstrząsy

USGS przewiduje kolejne duże trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki San Francisco w ciągu najbliższych 30 lat. Istnieje 72 proc. szans, że osiągnie magnitudę co najmniej 6,7. Dokładnej daty i wielkości nie da się jednak precyzyjnie przewidzieć.