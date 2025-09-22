Masowe zatrzymania podczas protestów w Manili

Niedzielne demonstracje - w których, według różnych szacunków, uczestniczyło nawet 50 tys. osób - choć w dużej mierze pokojowe, zostały przyćmione przez incydenty z udziałem zamaskowanych osób, które obrzucały policjantów kamieniami i koktajlami Mołotowa. Policja użyła armatek wodnych do rozpędzenia tłumu.

Nieletni wśród zatrzymanych przez policję

Wśród zatrzymanych, których łączna liczba sięgnęła 216, znalazło się co najmniej 88 nieletnich. Jak poinformowała rzeczniczka policji mjr Hazel Asilo, żadna z zatrzymanych osób nie przyznała się do wszczynania zamieszek ani nie podała powodu swoich działań. Najmłodszy zatrzymany ma 12 lat.

Filipiny: dziesiątki rannych demonstrantów i policjantów

Niemal 50 osób trafiło do szpitala z obrażeniami odniesionymi w starciach. Według nieoficjalnych informacji rannych zostało też 93 policjantów. Policja poinformowała, że liczba zatrzymanych może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż trwają przesłuchania.

Skandal korupcyjny związany z projektami przeciwpowodziowymi w Filipinach

Skandal korupcyjny wokół projektów przeciwpowodziowych jest najpoważniejszym, do jakiego doszło na Filipinach w ostatnich kilkudziesięciu latach. Spowodował on już dymisję przewodniczącego Senatu Martina Romualdeza, który jest kuzynem prezydenta Ferdinanda Marcosa Jr. Właściciele firm budowlanych oskarżyli blisko 30 parlamentarzystów i urzędników Departamentu Robót Publicznych i Autostrad o łapówkarstwo. Według resortu finansów szkody finansowe z tego tytułu wyniosły 118,5 mld pesos (1,75 mld euro). Organizacja Greenpeace oceniła, że liczba ta jest w rzeczywistości bliska 15,3 mld euro.