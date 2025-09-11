Filipiny wnoszą formalny protest przeciw Chinom

Rada Państwa ChRL ogłosiła w środę zatwierdzenie planu utworzenia narodowego rezerwatu przyrody w rejonie ławicy, argumentując, że ma służyć „utrzymaniu różnorodności, stabilności i zrównoważonego rozwoju ekosystemu wyspy Huangyan” (pod tą nazwą ławica Scarborough funkcjonuje w chińskim nazewnictwie). Filipińskie MSZ określiło działania Pekinu jako „nielegalne i bezprawne”, naruszające prawa i interesy kraju, które przysługują im na mocy prawa międzynarodowego. Równocześnie wezwało do powstrzymania się od realizacji decyzji Rady Państwa i natychmiastowego wycofania się z niej.

Linia dziewięciu kresek i roszczenia Chin kwestionowane przez Filipiny

Według ambasadora Filipin w Waszyngtonie Jose Romualdeza pomysł ten jest „kolejnym manewrem Chin służącym uzasadnieniu ich roszczeń wyznaczonych tzw. linią dziewięciu kresek”. Linia ta wyznacza zakres chińskich roszczeń na Morzu Południowochińskim, aż po wyspę Borneo.

Ławica Scarborough – sporny obszar Morza Południowochińskiego

Ławica Scarborough jest jednym z wielu obszarów na Morzu Południowochińskim, do których prawa zgłaszają zarówno Chiny, jak i inne państwa regionu, w tym Filipiny. Dochodzi tam do częstych konfrontacji między chińskimi a filipińskimi jednostkami straży przybrzeżnej i marynarki wojennej.

Historyczne orzeczenie Trybunału w Hadze w sprawie Morza Południowochińskiego

Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, który rozpatrywał pozew złożony przez Filipiny, w 2016 r. uznał za bezzasadne roszczenia Chin do traktowania znacznej części Morza Południowochińskiego jako ich własnej strefy ekonomicznej. Komunistyczne władze w Pekinie nie uznały tego orzeczenia.