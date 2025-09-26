Bold Machina – międzynarodowe ćwiczenia NATO w Holandii

Ćwiczenia rozpoczęły się 24 września i potrwają 1 października – podały holenderskie media, powołując się na agencję ANP. Celem manewrów jest sprawdzenie, w jaki sposób bezzałogowe jednostki pływające mogą chronić podmorską infrastrukturę przed potencjalnymi aktami sabotażu, jakich według Sojuszu Rosja dopuszczała się w ostatnich latach na Morzu Bałtyckim.

- Chcemy wyprzedzić przeciwnika – powiedział włoski admirał Max Rossi. - Musimy znaleźć najlepsze technologiczne sposoby ochrony kluczowej infrastruktury i dlatego tu jesteśmy: by eksperymentować i korzystać z doświadczeń z pola walki.

Drony morskie w służbie ochrony infrastruktury

W ćwiczeniach obok sił specjalnych biorą udział także firmy prywatne, prezentując technologie mogące wspomóc rozwój i zastosowanie dronów morskich. Holenderska firma CEAD zaprezentowała np. wielkoformatową drukarkę 3D, zdolną w osiem godzin wydrukować dwie jednostki gotowe do natychmiastowych testów. Udział w Bold Machina biorą też siły specjalne Ukrainy. NATO podkreśla, że Ukraina – wykorzystująca na szeroką skalę drony morskie w wojnie z Rosją – należy dziś do liderów rozwoju tej technologii.