- Zbyt wiele się wydarzyło i wniosek jest jeden. Musimy być czujni, musimy wzmocnić własną obronę, musimy zacieśnić współpracę z naszymi sąsiadami i sojusznikami, a także w ramach Unii Europejskiej – stwierdził fiński premier, komentując ostatnie incydenty w regionie Morza Bałtyckiego, w tym wtargnięcie rosyjskich dronów w głąb terytorium Polski, naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie Migi nad Estonią oraz obecność dronów nad lotniskami w stolicach Danii i Norwegii.

Szef fińskiego resortu obrony Antti Hakkanen zwrócił z kolei uwagę, że Rosjanie prowadzą długotrwałą, nieprzerwaną, aktywną działalność powietrzną i morską w regionie Morza Bałtyckiego. „Nie ma tu dramatycznej zmiany, choć drony nadały (sytuacji bezpieczeństwa) nowego wymiaru” – przyznał, cytowany przez „Helsingin Sanomat”.

Według niego jest absolutnie oczywiste, że Rosja prowadzi swego rodzaju hybrydową kampanię wpływu przeciwko Zachodowi. „Robi to od 20 lat, a po zakończeniu wojny na Ukrainie, prawdopodobnie jeszcze wzmocni tę aktywność” – stwierdził. (PAP)

pmo/ zm/