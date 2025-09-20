W tym roku do Polski dotarła pierwsza partia najnowszych czołgów M1A2 SEPv3, które obok koreańskich K2 stać mają się pancerną podstawą naszych wojsk. Nasz kraj zamówił łącznie 250 maszyn w tej wersji, a ich dostawy zakończyć mają się w roku 2026. Tymczasem Amerykanie poszli już o krok dalej.

Amerykanie porzucają Abramsa. Mają nowy plan

Decyzja o zmianie pancernych planów zapadła za oceanem kilka dni temu. Poinformował o niej, podczas Maneuver Warfighter Conference 2025 w Fort Benning, szef sztabu amerykańskiej armii, generał Randy George. Polega ona na znacznym skróceniu czasu prac nad prototypem nowego czołgu – AbramsaX (M1E3 Abrams). Przyspieszenie wdrażania nowej maszyny do służby jest znaczące, a pierwotny harmonogram prac, szacowany na 65 miesięcy, skrócono o dwie trzecie. Realnie wojsko chce, by pierwsze prototypy nowego czołgu pojawiły się w jednostkach już w roku 2026.

Przyspieszenie prac nad czołgiem piątej generacji to efekt wniosków, jakie Amerykanie wyciągnęli z wojny na Ukrainie. Na front trafiło bowiem 31 sztuk Abramsów starszej wersji i widząc, jak sobie one radzą, już w 2023 r. wojsko zdecydowało o zaprzestaniu prac nad modernizacją czołgu z wersji SEPv3 do SEPv4.

„Dowództwo doszło do wniosku, że Abrams nie będzie w stanie pomieścić dodatkowych możliwości bez zwiększenia masy i obciążeń logistycznych” – informuje portal Army Recognition.

Brak następcy obecnego Abramsa spowodował, że zdecydowano się na szybkie wdrażanie do służby maszyny, której demonstrator zaprezentowano dopiero w 2022 r. Czy to oznacza, że Abramsy, które obecnie kupuje Polska zostaną wycofane z użytku? Na razie nie. Nadal będą podstawą US Army, jednak ich produkcja będzie stopniowo ograniczana do 2028 r., kiedy to kończy się rządowy kontrakt na modernizację tego czołgu.

Rosjanie kuszą wielkiego gracza. To będzie cios dla Trumpa
Rosjanie kuszą wielkiego gracza. To będzie cios dla Trumpa

Zobacz również

Czołg przyszłości wychodzi z ukrycia

Amerykańscy żołnierze dostaną w przyszłym roku do testów 4 maszyny AbramsX. Na podstawie ich uwag nanoszone będą konkretne poprawki i wprowadzane zmiany, ale główne zalety nowego pojazdu są już z grubsza znane. Podstawową cechą, odróżniającą go od czołgów obecnie dostarczanych do Polski, jest mniejsza waga. Szacuje się, że będzie on lżejszy o ok. 10 ton od Abramsa w wersji v3. Druga wielka zmiana, to odchudzenie liczby czołgistów. Czołg piątej generacji obsługiwać mają już nie cztery, a trzy osoby, zaś zmniejszenie ich liczby możliwe jest dzięki zastosowaniu bezzałogowej wieży z automatem ładowania.

Nowa maszyna ma być też o wiele mniej paliwożerna, a to dzięki zastosowaniu hybrydowo-elektrycznego silnika wysokoprężnego. Szacuje się, iż pozwoli to na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 50 proc. AbramsX dostanie też nowe działo, przeciwpancerne i hipersoniczne pociski kierowane, które będzie można wystrzeliwać z armaty, zintegrowaną ochronę pancerza, a dzięki zaimplementowaniu Sztucznej Inteligencji, będzie mógł obsługiwać własne drony. Znacząco obniżone mają być też jego sygnatury termiczne i elekrtomagnetyczne.

Koniec manewrów Zapad-2025 na Białorusi. Granica pozostanie zamknięta
Koniec manewrów Zapad-2025 na Białorusi. Granica pozostanie zamknięta

Zobacz również

Amerykanie, zanim ogłosili zmianę pancernych priorytetów, przeprowadzili szerokie badanie rynku. W sierpniu 2025 r. zakończyły się konsultacje z przedstawicielami przemysłu, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy firmy będą w stanie na czas dostarczyć niezbędne komponenty. Zakończyły się one sukcesem i kilka tygodni później można było ogłosić przyspieszenie prac. W ocenie specjalistów, Amerykanie muszą się spieszyć, gdyż dłuższe pozostawanie przy produkcji Abramsów w wersji v3 spowodowałoby, że w pancernym wyścigu na prowadzenie mogłyby wyjść państwa europejskie.

„Francja pracuje nad Leclerc Evolution z armatą ASCALON kal. 140 mm, Niemcy rozwijają KF51 Panther z armatą kal. 130 mm i integracją z dronami, Wielka Brytania planuje wprowadzić Challengera 3 z armatą gładkolufową Rheinmetall L55A1 kal. 120 mm, a Korea Południowa zaprezentowała swoją koncepcję K3 z wodorowymi ogniwami paliwowymi, sztuczną inteligencją i bezzałogową wieżą. Chiny opracowują lżejszy, dwuosobowy czołg, tez zintegrowany z dronami” – informuje Army Recognition.