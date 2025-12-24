Z raportu obejmującego rezerwacje na okres od 19 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. wynika, że liczba rezerwacji wyjazdów zagranicznych wzrosła o 33 proc. rok do roku. To oznacza, że zainteresowanie świąteczno-noworocznymi podróżami zwiększyło się o jedną trzecią w porównaniu z poprzednim sezonem. Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie pobity zostanie kolejny rekord.

Święta i sylwester za granicą – wzrost rezerwacji o 33 proc.

Dane Wakacje.pl nie pozostawiają wątpliwości: święta poza domem to już nie incydent, ale trwały trend. Polacy coraz częściej decydują się na wyjazd jeszcze przed Wigilią lub tuż po niej, łącząc Boże Narodzenie z dłuższym wypoczynkiem i sylwestrem w cieplejszym klimacie. W praktyce oznacza to zwiększony ruch zarówno w biurach podróży, jak i na lotniskach.

– Co roku zauważamy pewnego rodzaju tendencję, że w tym okresie bezpośrednio przed świętami, w trakcie świąt trochę mniej, ale zaraz po świętach, w okresie noworocznym, tych pasażerów jest zauważalnie więcej – zaznacza Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.

Lotniska notują nie tylko większą liczbę pasażerów, ale też zmianę struktury podróży. Coraz częściej są to wyjazdy całych rodzin lub większych grup znajomych.

Najpopularniejsze kierunki: Egipt, Malta, ZEA, Hiszpania i Cypr, Tajlandia

Wśród najczęściej wybieranych destynacji co roku dominują kierunki gwarantujące stabilną pogodę i sprawdzoną infrastrukturę turystyczną. Na czele zestawienia znalazły się: Egipt, Malta oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wysoką pozycję utrzymują także Hiszpania i Cypr. Do czołówki coraz mocniej przedziera się Tajlandia.

- Przyjechaliśmy do Bangkoku na trzy dni przed Wigilią a do kraju wrócimy dopiero po Nowym Roku - mówi Władysław Prośniak starszy przedsiębiorca, mieszkający na co dzień w okolicach Krakowa. - Przyjeżdżamy z żoną do Tajlandii od trzech lat w tym okresie. Powodów jest klika. Pierwszy to niezawodna pogoda w tym okresie. Kolejny to ceny - za tydzień pobytu nawet w dobrym hotelu płacimy mniej niż połowę tego co w kraju.

Wśród innych powodów wyjazdu do Tajlandii Polacy wymieniają jeszcze: pełną aromatów i niezwykłych smaków tajską kuchnię oraz niesamowitą przyrodę i kulturę.

Wśród innych destynacji wyróżnia się też Cypr, który przed rokiem zanotował wzrost liczby rezerwacji aż o 80 proc. w porównaniu z poprzednim okresem. To jeden z najwyższych skoków zainteresowania w całym zestawieniu i sygnał, że kierunki śródziemnomorskie wracają do łask także zimą.

Pierwszą dziesiątkę najczęściej wybieranych krajów zamykają: Turcja, Zanzibar, Oman oraz Włochy.

Pary i rodziny wybierają inaczej. Egipt liderem wyjazdów z dziećmi

Raport Wakacje.pl pokazuje wyraźne różnice w preferencjach podróżnych w zależności od składu wyjazdu. Pary najczęściej decydują się na Tajlandię, Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Hiszpanię. Liczy się klimat, możliwość zwiedzania i rozbudowana oferta hotelowa.

Z kolei rodziny z dziećmi stawiają przede wszystkim na Egipt, który jest bezkonkurencyjny w tej kategorii. Rodziny w układzie 2+1 i 2+2 odpowiadają za 60 proc. wszystkich rezerwacji do tego kraju.

„W top 5 kierunków wybieranych przez podróżnych z dziećmi znajdziemy te same destynacje co u par, ale tutaj zdecydowanym numerem jeden jest Egipt” — zwracają uwagę autorzy raportu.

Decydują tu konkretne czynniki: krótki czas lotu, hotele typu all inclusive, rozbudowane animacje oraz przewidywalna pogoda w grudniu i na przełomie roku.

Boże Narodzenie poza domem. Prawie co trzeci Polak wybiera zagranicę

Zmiana nie dotyczy wyłącznie osób korzystających z biur podróży. Z badań CBOS wynika, że niemal co trzeci Polak planuje spędzić święta poza domem, coraz częściej właśnie za granicą. Widać to zarówno w rezerwacjach, jak i w obserwacjach branży lotniczej oraz turystycznej.

Podróżni jadą nie tylko na typowe wakacje, ale również do rodziny lub na krótkie wyjazdy świąteczne. Kierunki pozostają podobne: Egipt, Wyspy Kanaryjskie czy Dominikana.

W tym sezonie rośnie także popularność wyjazdów grupowych.

– W tym roku widzimy, że wyjeżdżają nawet grupami, przychodzą dwie rodziny czy rodzeństwo ze swoimi rodzinami, czy przyjaciele. Coraz częściej jeżdżą takimi grupkami po 8-10 osób na okres świąteczny bądź noworoczny – podkreślają przedstawiciele branży.

Sylwester za granicą. Huczne powitania Nowego Roku i świąteczna atmosfera

Nowy Rok pozostaje jednym z najchętniej wybieranych terminów na zagraniczny wyjazd. Kurorty w ciepłych krajach oferują rozbudowane programy sylwestrowe, a jednocześnie dbają o zachowanie świątecznego klimatu.

– To nie jest Wigilia z barszczem i karpiem, ale świąteczna atmosfera jest. Większość hoteli zawsze przyozdobiona już w taki sposób świąteczny – dodaje Kulbida.

Dekoracje, wigilijne kolacje w hotelowych restauracjach i specjalne świąteczne menu sprawiają, że wielu turystów nie traktuje takiego wyjazdu jako rezygnacji z tradycji, lecz jej nową formę.