Ubiegłotygodniowy atak dronów spowodował, że w Polsce odżyła dyskusja o tym, czy jesteśmy gotowi na odparcie potencjalnego ataku z powietrza z ich wykorzystaniem. I chociaż do nas zawitać miały głównie lżejsze drony-wabiki Gerbery, to Rosjanie nie stoją w miejscu. Skonstruowali coś zupełnie nowego – Gerana 3.

Poznali tajemnice nowej broni Putina

Szczątki nowego rosyjskiego drona Geran-3 odkryto w wakacje na Ukrainie i przez kilka miesięcy poddawano je analizie. Teraz specjaliści ukraińskiego wywiadu podzieli się wynikami swych obserwacji, a wynika z nich, iż Rosjanie znacząco zmodyfikowali pierwotną, irańską konstrukcję. Geran-3 bazuje bowiem na wyprodukowanym w Iranie dronie Szahed 238, różniącym się od swego starszego kolegi między innymi zastosowaniem silnika odrzutowego.

Pierwsze egzemplarze Szahedów 238 atakowały Ukrainę już w 2024 r., jednak potem zniknęły z pola widzenia. Pojawiły się stosunkowo niedawno, ale już w nowej „zrusyfikowanej” wersji, do której stworzenia użyto nie irańskich komponentów, ale części powszechnie dostępnych. Jedną z nich jest silnik odrzutowy Telefly JT80, masowo produkowany w Chinach. W Polsce nabyć go można już za 18 tys. dolarów. Identycznie prezentuje się, produkowana w Czechach pompa paliwowa firmy Bosch. Ten element również bez większych problemów nabyć można w sieci.

„Podobnie jak zdecydowaną większość innych komponentów produkcji zagranicznej. Pojawiają się układy scalone z USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Tak jest w przypadku jednopłytkowego minikomputera Raspberry Pi4, który jest masowo i stale wykorzystywany w dronach” – informuje ukraiński wywiad.

Na podstawie analizy przejętych komponentów ustalono, iż prędkość Gerana-3 wynieść może nawet 370 km/h, czyli ponad półtora raza więcej, niż znanego z frontu Shaheda. Imponujący jest też jego zasięg, który wynosi do 1000 km. Maszyna wyposażona została w kamery i system transmisji wideo, a nawigację zapewnia mu antena CRPA systemu nawigacji satelitarnej „Kometa-M”.

Rosyjskie drony nad Polską. Międzynarodowa prasa reaguje
Rosyjskie drony nad Polską. Międzynarodowa prasa reaguje

Zobacz również

Rosja się zbroi na zachodnim sprzęcie

Odkrycie w nowym dronie masy elementów, pochodzących także z firm zachodnich to dopiero początek. Wielomiesięczne śledztwo doprowadziło ukraiński wywiad do największych rosyjskich fabryk uzbrojenia, w których, jak ustalono, duża część maszyn, wykorzystywanych do produkcji broni, jest zachodniej produkcji. Rosjanie kupowali je przez ostatnich 15 lat, przygotowując w ten sposób swój przemysł wojenny do konfliktu na duża skalę. Część jednak trafiać ma do nich nawet dziś.

Luftwaffe i francuski atom równie ważne co reparacje. Bezpieczeństwo Polski w europejskim wymiarze [OPINIA]
Luftwaffe i francuski atom równie ważne co reparacje. Bezpieczeństwo Polski w europejskim wymiarze [OPINIA]

Zobacz również

Według raportu, jaki przedstawił HUR (ukraiński wywiad), aż 148 rodzajów maszyn, wykorzystywanych dziś przez Rosję do produkcji uzbrojenia pochodzi z krajów członkowskich NATO. Na liście prym wiodą: USA, Niemcy i Czechy. Kolejne 42 rodzaje sprzętu dostarczyć miały: Austria, Chiny, Japonia i Korea Południowa. W sumie wywiad naliczył 1396 maszyn zachodniej produkcji w aż 169 rosyjskich fabrykach wojskowych. Strona ukraińska zwróciła się z apelem do zachodnich rządów, by w sprzedawanych do krajów trzecich maszynach montowały nadajniki GPS oraz wprowadziły ostrzejsze zasady kontroli.