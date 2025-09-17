Szef niemieckiego rządu w przemówieniu zaznaczył w poniedziałek, że Rosja chce od dawna zdestabilizować Niemcy i Europę. „Ale nie pozwolimy na to – ani z zewnątrz, ani wewnątrz” - zapewnił.

Zdaniem kanclerza w sytuacji nasilonego zagrożenia ze strony Rosji Niemcy muszą wzmocnić zdolności obronne, w tym Bundeswehry. Dodał też, że jego kraj jest świadomy swojej odpowiedzialności za pokój w Europie.

Merz podkreślił też, że ewentualne porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie nie może zostać zawarte kosztem suwerenności politycznej i integralności terytorialnej rządu w Kijowie. „Pokój narzucony, pokój bez wolności, zachęciłby Putina do poszukiwania kolejnego celu” – ocenił.

W nocy z 9 na 10 września polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. „To akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli” - podkreślono.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

W reakcji na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski rząd Niemiec rozszerzył misję monitorowania polskiej przestrzeni powietrznej, zwiększając z dwóch do czterech liczbę patrolujących myśliwców Eurofighter. Ponadto ich misja, dotychczas planowana do 30 września, została przedłużona do 31 grudnia.

Z Berlina Iwona Weidmann (PAP)

ipa/ akl/