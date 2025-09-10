Izrael sabotuje rozejm, Katar grozi reakcją. Premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani nie pozostawia złudzeń: atak na Hamas w Dosze spotka się z odpowiedzią jego kraju. Katar jednak nie rezygnuje z roli mediatora.

Katar zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na ten jawny atak, to przełomowy moment, cały region musi zareagować - powiedział Sani na konferencji prasowej.

Izrael zaatakował we wtorek Dosze, w której przebywa kierownictwo palestyńskiego Hamasu. Armia przekazała, że celem byli przywódcy tej terrorystycznej organizacji. Hamas i media informują, że w nalocie zginęło pięć osób, ale nie było wśród nich liderów grupy.

Katar potępia atak Izraela i oskarża Izrael o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzi

„Katar stanowczo potępia tę tchórzliwą, kryminalną napaść, która kontynuuje rażące naruszanie wszelkich norm i praw międzynarodowych” - napisała ambasador Kataru przy ONZ Alja Ahmed Saif as-Sani w liście do Rady Bezpieczeństwa, upublicznionym przez agencję Reutera. Dodała, że atak stanowi „poważną eskalację”, a w jego sprawie prowadzone jest śledztwo na najwyższym szczeblu.

USA powiadomiły Katal o akcji Izraela z... poślizgiem

Z kolei premier Sani powiedział, że urzędnicy amerykańscy powiadomili Katar o nalocie 10 minut po tym, gdy się zaczął. Uzupełnił, że Izrael użył pocisków, które nie zostały wykryte przez obronę powietrzną.

Katar nie wycofa się z negocjacji między Izraelem a Hamasem na prośbę USA

Katar wraz z Egiptem i USA jest mediatorem w prowadzonych od miesięcy i jak na razie bezowocnych negocjacjach w sprawie rozejmu w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Mimo izraelskiego ataku, Doha będzie nadal pośredniczyła w rozmowach, ponieważ „mediacja jest integralną częścią tożsamości” Kataru - zapewnił premier Sani. Portal Times of Israel przekazał wcześniej za źródłami dyplomatycznymi, że Katar informował USA, iż planuje tymczasowo wycofać się z mediacji, ale Waszyngton naciskał, by tego nie robił.

Katar przez lata sponsorował Hamas setkami milionów dolarów, a Doha stała się w ostatnich latach główną siedzibą politycznego skrzydła tego palestyńskiego ugrupowania.

Izrael nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Katarem. Bogate w surowce naturalne państwo pełni jednak ważną rolę na Bliskim Wschodzie. Katar jest sojusznikiem USA, na jego terenie znajdują się największe amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie.

