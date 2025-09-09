Siły Izraela zaatakowały we wtorek kierownictwo palestyńskiego Hamasu w stolicy Kataru, Dausze. Saudyjska stacja Al-Arabijja podała, że zginął Chalil al-Hajja, który był głównym negocjatorem palestyńskiego Hamasu w rozmowach o rozejmie w Strefie Gazy. Media podają jednak sprzeczne informacje dotyczące efektu uderzenia i losów liderów grupy. Premier Benjamin Netanjahu podkreślił, że była to wyłącznie izraelska operacja. Katar i państwa arabskie skrytykowały atak. Media podały, że izraelski nalot był wymierzony w Dauhę, która od lat jest siedzibą politycznego skrzydła Hamasu.

Izrael atakuje po wydarzeniach w Jerozolimie i czuje się usprawiedliwiony. Akcja w Katarze

„Po śmiertelnych atakach w Jerozolimie i w Gazie premier Netanjahu polecił siłom bezpieczeństwa, by przygotowały się na możliwość udaremnienia ewentualnych działań przywódców Hamasu” - napisano we wspólnym komunikacie premiera i ministra obrony Israela Kaca. Dodano, że ta operacja była w oczach obu przywódców całkowicie usprawiedliwiona, ponieważ kierownictwo Hamasu zorganizowało atak na Izrael 7 października 2023 r., a po nim nie zaprzestało „morderczych działań” przeciwko Izraelowi i jego obywatelom.

Ważne W poniedziałek dwóch palestyńskich terrorystów otworzyło ogień do ludzi na przystanku w Jerozolimie, zabijając sześć osób. Hamas wziął odpowiedzialność za ten zamach. Tego samego dnia w ataku bojowników Hamasu na obrzeżach miasta Gaza zginęło czterech izraelskich żołnierzy.

Świat reaguje na atak Izraela i potępią. Przeprowadzenie akcji w Katarze to rażące naruszenie suwerenności Kataru

Izraelski atak na przywódców Hamasu w Dausze to rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Kataru - oświadczył we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w reakcji na akcję sił Izraela w stolicy Kataru. Podkreślił, że Katar odgrywa pozytywną rolę w dążeniu do osiągnięcia zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia wszystkich zakładników, przetrzymywanych przez Hamas.

„Wszystkie strony muszą dążyć do osiągnięcia trwałego zawieszenia broni, a nie do jego zniszczenia” - zaznaczył szef ONZ. Izraelski atak został też potępiony przez Turcję. MSZ tego kraju stwierdziło, że „Izrael przyjął politykę ekspansjonistyczną w regionie i terroryzm jako politykę państwową”.

Ważne Kierownictwo politycznego skrzydła Hamasu od lat przebywało na emigracji, m.in. w Jordanii i Syrii, a po wybuchu wojny domowej w tym kraju główną zagraniczną siedzibą grupy stała się Dauha.

„Atak na delegację negocjacyjną Hamasu, podczas gdy trwają rozmowy o zawieszeniu broni, pokazuje, że Izrael nie dąży do osiągnięcia pokoju, lecz do kontynuowania wojny” – oświadczył turecki resort dyplomacji.

Potępiający komunikat wydała też dyplomacja Arabii Saudyjskiej. Ostrzeżono w nim przed „tragicznymi konsekwencjami wynikającymi z uporczywych, przestępczych naruszeń izraelskiej okupacji oraz rażącego łamania zasad prawa międzynarodowego i wszystkich norm międzynarodowych”.

Solidarność w Katarem wyraziły Zjednoczone Emiraty Arabskie, które również stanowczo potępiły „rażący i tchórzliwy” atak Izraela na Katar, „będący niebezpieczną eskalacją konfliktu i naruszający prawo międzynarodowe oraz suwerenność państwa Zatoki Perskiej”.

Oświadczenie w tej sprawie wydało też biuro prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. „Brutalny izraelski atak na Katar stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i eskalację, która zagraża bezpieczeństwu i stabilności regionu” – napisano.