Kierownictwo Hamasu - organizacji uznanej za terrorystyczną m.in. przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone - potwierdziło również, że Waszyngton przez pośredników „przekazał swoją wizję zawieszenia broni” w Gazie. Jednocześnie podkreśliło, że z zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy mające na celu zakończenie działań wojennych w Enklawie.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social: „Wszyscy chcą, żeby zakładnicy wrócili do DOMU. Wszyscy chcą, żeby ta wojna się skończyła! Izraelczycy zaakceptowali moje warunki. Czas, żeby Hamas również je zaakceptował” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. „Ostrzegałem Hamas przed konsekwencjami braku akceptacji. To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego!” - dodał.

Według strony palestyńskiej w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według organizacji praw człowieka szacunki te są zaniżone. Izraelska operacja jest odwetem za atak Hamasu z początku października 2023 r., w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób, a ponad 250 trafiło do niewoli. Według izraelskiej armii z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. (PAP)

san/

