Międzynarodowe organizacje żydowskie coraz głośniej apelują o zakończenie wojny w Strefie Gazy i pomoc humanitarną dla mieszkańców tego regionu. Amerykańska Unia Judaizmu Reformowanego (URJ) oraz Amerykański Komitet Żydowski (AJC) wyrażają głębokie zaniepokojenie planowaną przez Izrael nową ofensywą i jej konsekwencjami dla ludności cywilnej.

Organizacje żydowskie apelują o zakończenie wojny i pomoc humanitarną

W oświadczeniu URJ, reprezentującej największy odłam judaizmu w Stanach Zjednoczonych, napisano „Dziś, gdy Izrael stoi przed trudnym wyborem w swojej długiej i śmiercionośnej wojnie z Hamasem, błagamy Izrael, by wybrał życie naszych zakładników, naszych żołnierzy i niewinnych cywilów w Gazie, kończąc, a nie przedłużając, tę wojnę”. Podobne stanowisko zajęła AJC, czyli jedna z najstarszych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Organizacja podziela obawy wyrażane przez wielu Izraelczyków, a także rodziny zakładników i izraelskich dowódców, że ofensywa może zagrozić bezpieczeństwu porwanych i doprowadzić do śmierci izraelskich żołnierzy, jak i palestyńskich cywilów.

Obawy o skutki nowej ofensywy Izraela

Decyzja izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa z ubiegłego piątku o zajęciu Gazy i eskalacji działań wojennych spotkała się z falą krytyki na arenie międzynarodowej. Zarzuca się rządowi Izraela, że pogłębi to tylko katastrofę humanitarną w regionie, która już teraz jest tragiczna dla palestyńskich cywilów. Plan krytykowany jest również w Izraelu – głównie ze względu na zagrożenie dla więzionych przez Hamas Izraelczyków. Organizacja terrorystyczna groziła, że zabije zakładników, jeśli wojsko Izraela zbliży się do miejsc ich przetrzymywania. Tymczasem Premier Izraela Benjamin Netanjahu uważa, że jest to jedyna droga do pokonania Hamasu i uwolnienia zakładników.

Liderzy żydowscy potępiają przemoc i apelują do premiera

Apel o humanitarne podejście i zezwolenie na szeroką pomoc humanitarną skierowało do władz izraelskich również ponad 1200 rabinów z całego świata. Podkreślają oni, że judaizm od zawsze głosi świętość życia i nakazuje okazywać współczucie oraz sprawiedliwość wobec każdego człowieka, który jest stworzony na obraz Boga. W podobnym duchu zaapelowała pod koniec lipca Rada Przedstawicieli Brytyjskich Żydów - wezwała do „szybkiego, nieograniczonego i trwałego wzrostu pomocy”.

Już ponad 5 tys. liderów środowisk żydowskich z 20 państw świata podpisało się pod listem do Netanjahu, potępiając działania jego rządu i wzywając go m.in. do zwiększenia pomocy dla Strefy Gazy, zakończenia wojny i ukrócenia przemocy ekstremistycznych żydowskich osadników wobec Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu.