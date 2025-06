„Nie sądzę, aby Rosja, która obecnie jest zaangażowana w konflikt o wysokiej intensywności (na Ukrainie) i od kilku lat nie przestrzega Karty Narodów Zjednoczonych, mogła w jakikolwiek sposób być mediatorem” – powiedział Macron, cytowany przez AFP.

Wojna izraelsko-irańska. Trump twierdzi, że Putin może mu pomóc zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie

Francuski przywódca odniósł się do niedzielnej wypowiedzi Donalda Trumpa, że Iran i Izrael powinny zawrzeć porozumienie, jak niedawno uczyniły to Indie i Pakistan, a które właśnie prezydent USA miał skłonić do zawieszenia broni. Trump nie wykluczył, że w zawarciu porozumienia pomóc mu może przywódca Rosji Władimir Putin i że on sam byłby otwarty na mediację rosyjskiego lidera.

„Stany Zjednoczone Ameryki mają prawdziwą zdolność do ponownego przyprowadzania wszystkich stron do stołu negocjacyjnego, biorąc pod uwagę fakt, że wraz z Europejczykami są ważnymi uczestnikami każdego porozumienia nuklearnego, ale przede wszystkim zależność Izraela od amerykańskiej broni i amunicji daje im zdolność do negocjacji” – podkreślił Macron.

Prezydent Francji zatrzymał się na Grenlandii w drodze do Kanady na szczyt G7. Powiedział, że zamierza dowiedzieć się tam, czy Trump jest gotów na nałożenie na Kreml surowszych sankcji, jeśli ten nie odpowie na propozycję zawieszenia broni na Ukrainie.

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.

Izrael i Iran zapowiadają kolejne wzajemne ataki

Waszyngton i Moskwa wezwały do deeskalacji sytuacji w regionie. Biały Dom wezwał Iran do powrotu do rozmów w sprawie programu jądrowego, a Kreml potępił użycie siły przez Izrael. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zaproponował w sobotę Iranowi, że Moskwa może móc w deeskalacji na Bliskim Wschodzie.