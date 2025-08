Współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg i Aleksandra Owca oraz Marcelina Zawisza przyjechali do Szczecina w ramach trasy „Lato z Razem”. Tematem briefingu na Jasnych Błoniach była niedawna wypowiedź lidera PSL, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaproponował, żeby 800+ otrzymywali tylko rodzice, którzy pracują, płacą podatki.

Waloryzacja 800+ i wyprawka szkolna

- Razem nie zgodzi się na rozwalanie 800+, a już pomysły, o których mówi PSL, żeby karać ludzi za to, że stracili pracę, są kompletnie nieakceptowalne w sytuacji, którą wszyscy widzimy - robi się coraz ciężej na rynku pracy, jest coraz mniej ofert – powiedział Zandberg. Polityk Razem nazwał pomysł PSL „kuriozalnym”. Ocenił, że w Polsce „rośnie problem nierówności i ubóstwa dzieci” i rośnie rozwarstwienie społeczne. - To widać w szkołach, w wynikach egzaminów, w dalszych losach życiowych dzieciaków, które urodziły się w biedniejszych i bogatszych rodzinach – zaznaczył Zandberg. - A rząd zamiast zająć się systemem wsparcia, wyrównać szanse edukacyjne, to pozwala panu Kosiniakowi-Kamyszowi, żeby hasał i opowiadał, że rozwali nawet co, już w Polsce istnieje – stwierdził Zandberg.

Powiedział, że w Polsce powinna zostać wprowadzona „automatyczna waloryzacja świadczeń”, a 800+ miałoby być zwiększane, tak jak rosną emerytury i renty. Podobnym rozwiązaniem powinien zostać według Zandberga objęta wyprawka szkolna, czyli tzw. program 300+. Politycy Razem podkreślili, że świadczenia dla rodzin znacznie straciły wartość z powodu inflacji. Członkowie partii chcą, by „obliczyć różnicę” między wartością danego świadczenia w momencie, kiedy było wprowadzane, i obecnie. Przekonywali, że waloryzacja to „prosty mechanizm”, ale nie chcieli jednak wskazać oczekiwanej wysokości tego świadczenia.

Razem krytykuje PSL

Posłanka Marcelina Zawisza oceniła, że po niespełna dwóch latach od wygranych przez Koalicję 15 października wyborów - PSL „dąży do tego, żeby rozmontować system socjalny w Polsce”. Stwierdziła, że to „łamanie kolejnej obietnicy” złożone w kampanii wyborczej i w czasie formowania rządu. - W obecnym parlamencie jest większość do tego, żeby 800 plus rozmontować. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę – podsumowała.

Koszty wypłacania 800+ w tym roku rząd oszacował na 63 mld zł. Wyprawka dla ucznia („Dobry start”) wypłacana jednorazowo na dany rok szkolny kosztuje budżet państwa ok. 1,5 mld zł.