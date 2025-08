Wśród respondentów 37 proc. oceniło prezydenta jako doskonałego lub dobrego polityka, przeciwne zdanie miało 59 proc. – podał w czwartek dziennik.

Jak Amerykanie oceniają Donalda Trumpa?

Jak zauważył Mark Blumenthal, analityk z firmy przeprowadzającej badanie YouGov, ocena ta jest tak samo niska jak poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena sprzed roku. - Początkowy miesiąc miodowy minął: inflacja i spadek zatrudnienia nadal są głównymi tematami i nie widać tutaj żadnej poprawy – stwierdził. Potwierdzają to wyniki badań – 26 proc. osób badanych uważa, że cła wprowadzone przez Trumpa przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju, 42 proc. stwierdziło, że pogłębią biedę, a 7 proc. - że nie będą miały żadnego wpływu.

Sam poziom aprobaty politycznych decyzji podejmowanych przez przywódcę spadł o trzy punkty procentowe, do 39 proc., od kwietnia, kiedy minęło jego pierwsze 100 dni w Białym Domu. Dezaprobatę wykazuje 56 proc. pytanych. Sondaż ujawnił, że prezydentura Trumpa jest przede wszystkim określana jako chaotyczna. Prawie dwie trzecie Amerykanów (63 proc.) stwierdziło, że zarządzanie USA „wymknęło się spod kontroli”, a 24 proc. było przeciwnego zdania. Zaledwie 6 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że „najlepsze dni Ameryki nadchodzą teraz”.

42 proc. respondentów twierdzi, że najlepsze dni kraju już minęły, a 31 proc., że są dopiero przed nimi. Ta ostatnia wartość zmniejszyła się od kwietnia o cztery punkty procentowe. Republikanie byli zdecydowanie bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż Demokraci. Dostawy wojskowe USA dla Ukrainy popiera 46 proc. Amerykanów, a 21 proc. jest temu przeciwnych. Amerykanie są bardziej podzieleni co do słuszności ataku na Iran - 38 proc. uznało, że była to słuszna decyzja, 37 proc. - że błędna, a 25 proc. nie miało zdania.

YouGov przeprowadziło badanie w dniach 18-21 lipca wśród 1470 dorosłych Amerykanów.