Drony lecące ku bazie lotniczej Al-Asad w zachodnim Iraku zostały zestrzelone. Do ataku nie przyznało się żadne ugrupowanie – poinformował w niedzielę dziennik "Washington Post", powołując się na amerykańskie źródła wojskowe, zastrzegające sobie anonimowość.

Konflikt izraelsko-palestyński. Wspierane przez Iran grupy zbrojne w Iraku pozostają generalnie nieaktywne

"Washington Post" podkreślił, że wspierane przez Iran grupy zbrojne w Iraku podczas obecnego konfliktu izraelsko-irańskiego pozostają generalnie nieaktywne. W przeszłości formacje te atakowały amerykańskie bazy w Iraku i Syrii w odwecie za wspieranie przez Waszyngton Izraela w walce przeciwko palestyńskiemu Hamasowi w Strefie Gazy.

Z kolei Reuters donosi, Jemeńscy rebelianci Huti w ciągu ostatniej doby zaatakowali miasto Jaffa w centralnym Izraelu kilkoma rakietami balistycznymi. Bojownicy powiadomili, że przeprowadzili tę operację w koordynacji z Iranem. Przy czym Huti atakują Izrael pociskami, z których większość jest niszczona, w akcie solidarności z Palestyńczykami w Strefie Gazy.

Trump grozi Iranowi

Tymczasem w sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził, że Iran doświadczy "niespotykanej siły" amerykańskiej armii, jeśli w jakikolwiek sposób zaatakuje USA.

Trump napisał w swojej sieci społecznościowej Truth Social, że Stany Zjednoczone nie miały nic wspólnego z izraelskim atakiem na Iran. Według irańskich mediów Iran ostrzegł Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, że zaatakuje ich bazy oraz okręty w regionie Bliskiego Wschodu, jeśli te kraje będą pomagać Izraelowi w powstrzymywaniu ataków Teheranu.

Trump zapewnił też: "Możemy łatwo doprowadzić do porozumienia między Iranem i Izraelem i zakończyć ten krwawy konflikt!!!".

Izrael i Iran wciąż wzajemnie się atakują

W nocy z soboty na niedzielę doszło po raz kolejny do wzajemnych ataków między Iranem i Izraelem. Według danych wojska i służb ratunkowych w Izraelu zginęło co najmniej osiem osób, a 200 doznało obrażeń. Z kolei jak informowały władze Iranu, tylko w piątek w izraelskich atakach zginęło 78 osób. Według mediów w sobotę liczba zabitych mogła wzrosnąć do 140-150. Izrael ogłosił, że zabił ok. 20 dowódców irańskich sił zbrojnych i naukowców pracujących nad programem jądrowym.